'The Sun' avisa a los británicos sobre las curiosas multas que podría ponerles la DGT durante sus vacaciones en España

La llegada inminente del verano trae consigo que decenas de miles de turistas británicos aterricen en España. Tanto es así que el diario 'The Sun', uno de los periódicos más leídos en Reino Unido avisa a sus ciudadanos de las multas que les puede poner de la Dirección General de Tráfico por conducir con chanclas. Si bien es cierto que no está prohibido por la DGT en nuestro país, la Guardia Civil lo puede considerar como algo que afecta a la seguridad en la conducción.

Pero ahí no acaba la cosa. El medio con sede en Londres también advierte de que la policía española está especialmente atenta a las personas que vayan conduciendo sin camiseta. En efecto, aunque conducir sin camiseta no está específicamente prohibido, sí que puede ser sancionado porque puede condicionar la libertad de movimiento y afectar a la seguridad.

Además, advierten de que las multas puede alcanzar los 80 euros, lo que al cambio son unos 65 libras. Este controvertido artículo también incluye otras normas como que en Barcelona o Palma de Mallorca no se puede ir en bikini o bañador por el centro de la ciudad.

Al margen de otras problemáticas pic.twitter.com/crHLiB1tnw — Guardia Civil (@guardiacivil) August 19, 2017

¿Te pueden multar por conducir sin camiseta? La DGT lo aclara

El Reglamento General de Circulación no prohíbe de forma expresa conducir sin camiseta o con chanclas. Sin embargo, dichos actos sí que pueden ser el origen o el detonante para el incumplimiento de otros preceptos que sí están recogidos en los diferentes artículos normativos de dicho reglamento, de tal forma que el agente de Tráfico de la Guardia Civil o incluso de la Policía Local podrían sancionar al conductor que conduce sin camiseta o que conduce con chanclas.

Para ser más exactos, el artículo 18.1 hace referencia a la obligación del conductor de mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, además de mantener en todo momento la posición adecuada. Por otro lado, el artículo 17.1 establece que los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo.

En cuanto a la multa, en el caso de conducir sin camiseta, la multa puede oscilar entre los 80 y los 200 euros, según la interpretación que haga el agente.

¿Por qué no se debería de conducir sin camiseta?

Conducir con la ropa adecuada sirve para evitar graves lesiones en caso de colisión. En caso de accidente o colisión, no llevar alguna parte del cuerpo correctamente cubierta puede provocar quemaduras debido al roce de la piel con los materiales del coche. Y es que el interior de los vehículos está fabricado pensando en que los ocupantes vayan correctamente vestidos. Por ejemplo, el cinturón de seguridad que actúa como retención si se produce una colisión puede causar graves daños en la piel que se evitarían fácilmente llevando una camiseta, por fina que fuera su tela.

Lo cierto es que aunque no hay ninguna norma referencia como tal escrita en el reglamento a llevar o no camiseta, el razonamiento para interponer la sanción es que la falta de una vestimenta adecuada impide al conductor mantener la seguridad en el vehículo y circular correctamente. Además, no llevar camiseta al volante puede convertirse en una práctica bastante antihigiénica. Al ser verano, sentarse al volante sin ropa puede provocar que el sudor y las bacterias de la piel, tras haber estado en la playa o en la piscina, se adhieran a la tapicería del asiento del coche, quedándose ahí acumuladas.