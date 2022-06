Los motivos por los que la DGT te puede multar este verano: conducir con chanclas, sin camiseta...

El verano está oficialmente aquí, pese a que por el calor que ha hecho estos días parezca que lleva ya unas semanas con nosotros. Con él llegan de la mano los viajes y las escapadas de vacaciones, a la playa o a destinos más de montaña, que muchos acaban teniendo la carretera y el coche como medio de transporte.

Además de los excesos de velocidad, las distracciones o el alcohol al volante (que son las principales causas de accidente y de sanciones de tráfico), hay otra serie de motivos por los que podemos recibir una multa de tráfico y que pertenecen exclusivamente a esta época del año. Muchas de estas infracciones veraniegas no están específicamente tipificadas en el Reglamento de Conductores, sino que quedan a interpretación de los agentes de tráfico bajo el amparo del artículo 17 donde se requiere que los conductores estén en todo momento en condiciones de controlar su vehículo.

Conducir descalzo o en chanclas

Así pues, conducir descalzo o chanclas no está prohibido expresamente por el Reglamento pero si los agentes deducen que por no llevar el calzado adecuado no podemos conducir de manera adecuada, procederán a redactar una propuesta de sanción de unos 80 euros.

Conducir sin camiseta

Sucede lo mismo con la conducción sin camiseta. Sin embargo, en este caso es totalmente desaconsejable ya que en caso de sufrir un accidente de tráfico, el cinturón podría provocar quemaduras en la piel al no llevar una camiseta que nos proteja.

Conducir con el codo en la ventanilla

Es una estampa propia de este periodo. Los conductores que conducen con la ventanilla bajada tienden a apoyar el codo en el marco de la misma y la motivación para recibir una sanción es similar que en el casos anteriores: al no llevar las dos manos en el volante, nuestra capacidad de reacción ante un imprevisto puede ser menor.

Tirar colillas por la ventanilla

Este gesto, de muy mala educación y poca concienciación, sí que está recogido en el Reglamento (artículo 76) y multado como corresponde. El peligro de tirar una colilla por la ventanilla no solo implica el poder entorpecer la circulación de un motorista que vaya detrás de nuestro vehículo, sino que también existe la posibilidad de provocar un incendio. La multa será de hasta 500 euros.

Colocar mal las maletas o la carga

Cuando vamos de viaje, y más en coche, solemos llevar más bártulos de que deberíamos, todos llenos de por si acasos. Colocar mal la carga en el maletero es muy peligroso, ya que en caso de accidente puede golpear a los ocupantes del habitáculo provocando graves lesiones, además de un hecho sancionable. La multa puede llegar a los 500 euros y conllevar la pérdida de cuatro puntos en el carné.