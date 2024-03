Un hombre circula con su patinete con carga encima: ¿cuál es la multa que le podría poner la DGT?

El pasado 22 de enero entró en vigor en España la última normativa regulatoria de los patinetes eléctricos por parte de la Dirección General de Tráfico, que precisa que todos ellos deben estar homologados, no superar los 25 km/h y que son de una sola plaza.

Por ello, sorprende mucho el vídeo que difundió la cuenta de X (Anteriormente Twitter) de @socialdrive hace unas semanas en el que se podía observar a un hombre circulando con su patinete con carga que sobresalía de los límites del VMP, por lo que surgen dudas acerca de la legalidad de esta acción.

¿Se puede circular con carga en un patinete?

El Boletín Oficial del Estado del 21 de enero de 2022 específica acerca de las características técnicas de los vehículos de movilidad personal e indica que “los VMP para transporte de mercancías u otros servicios son un tipo de VMP de al menos 3 ruedas, situándose 2 de ellas en el eje más cercano a la carga, y que disponen de una plataforma o cajón habilitado para este uso”.

Por tanto, el hombre que se ve en el vídeo circulando con una puerta y otro tipo de material está llevando a cabo una infracción contra la normativa de tráfico por llevar la carga sin indicar y sobresaliendo las dimensiones del VMP, por lo que podría recibir una sanción de hasta 200 euros por parte de la DGT.

¿Es obligatorio llevar casco en patinete?

En 2021, la Ley de Tráfico cambió, por lo que se especificó en el artículo 47 que “el conductor de un vehículo personal estará obligado a utilizar el casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”. Sin embargo, la DGT no ha incluido esta obligatoriedad en el reglamento de los patinetes eléctricos.

No obstante, es más que recomendable, independientemente de lo que diga la ordenanza municipal. Por lo que hasta que no se cambie el reglamento, no se sancionará al piloto de este vehículo si circula sin casco en nuestro país. Aunque, ya hay ciudades en España como Zaragoza, Málaga o Vitoria que han aplicado esta medida.

¿Por dónde no puede circular los patinetes eléctricos?

Los vehículos de movilidad personal (VMP) tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en áreas urbanas.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que esta normativa puede ser ajustada según las ordenanzas municipales en el caso de las vías urbanas. Es importante destacar que la velocidad de los patinetes eléctricos debe estar comprendida entre los 6 y los 25 km/h.