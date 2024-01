La movilidad en España en 2023: el gran auge de los patinetes eléctricos y los VTC

En un paisaje urbano en constante cambio, la movilidad se redefine a pasos agigantados. De hecho, la convergencia entre opciones de transporte compartido es ya parte del panorama urbano de las pequeñas y grandes ciudades. En este contexto, Bolt ha realizado un estudio que parte de los datos registrados por la compañía durante 2023 con el objetivo de descubrir cuáles han sido las tendencias de movilidad y los medios de transporte favoritos de los españoles este año.

2023 ha sido un año de crecimiento para el sector de la movilidad, no sólo en número de viajes, sino también de usuarios, algo que demuestra que recurrir a un VTC o taxi es cada vez más habitual. Esto no sólo evidencia un cambio en las tendencias y un menor uso del vehículo privado en las ciudades a consecuencia del tráfico o de una mayor concienciación de la población, esto viene derivado también de las restricciones impuestas a la circulación, pues no todo el mundo tiene la libertad de elegir si usar su coche o no para ir al centro, sino que muchos no pueden acceder porque su coche es viejo y no tienen el dinero para hacerse con uno que luzca la etiqueta Eco o Cero.

El uso de VTC y Taxi ha incrementado un 21% respecto a 2022 en este 2023. C.MADRID

En lo que respecta al uso de los VTC y Taxi, y en línea con el resto de países europeos donde opera Bolt, España presenta un pico en la demanda de VTC y Taxi los fines de semana, especialmente los sábados. Sin embargo, y a diferencia de los otros países, la hora punta para solicitar este servicio son las 00:00, frente a las 18:00 que priman en el resto de Europa. Esto manifiesta una preferencia de los usuarios por recurrir a los VTC y los taxis para sus momentos de ocio. En este sentido, los datos revelados por la compañía revelan una tasa de crecimiento interanual en el número de usuarios de VTC y Taxi del 21% con respecto a 2022.

Micromovilidad, la opción favorita de los españoles

El estudio anual realizado por la compañía ha revelado las altas cifras de crecimiento en el negocio de los patinetes eléctricos. En concreto, el número de viajes ha crecido un 78% de media entre las ciudades de Zaragoza, Oviedo y Málaga, y el porcentaje de usuarios nuevos ha crecido un 17%. A pesar de ser ciudades que no superan los 700.000 habitantes y cuyos centros urbanos no sufren de tanta congestión, el uso del coche privado se debilita cada vez más en los desplazamientos interurbanos.

Por ejemplo, en Zaragoza los usuarios recurren al patinete eléctrico para combinarlo con el transporte público y desplazarse al centro de la ciudad. De hecho, uno de los destinos más habituales es la calle de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una zona alejada del centro pero con varias conexiones de tranvía y autobús. Esto demuestra las facilidades que ofrece el patinete para moverse al centro urbano sin necesidad de tener que dar vueltas para aparcar, entre otros inconvenientes.