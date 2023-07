El multazo que te impondrán y el delito que puedes cometer por conducir tras beber dos cervezas

Solo han sido dos cervezas o dos copas de vino. Esa frase la oímos a menudo los abogados, y más que nunca ahora en verano, donde también algunos abogados hacen, desgraciadamente para sus clientes, su agosto debido a las muchas fiestas y el descanso estival.

ARTURO ORTIZ Socio Director AJM ABOGADOS

En el año 2021 casi el 50 por ciento de las muertes de conductores en carretera estaba presente el alcohol, y en la inmensa mayoría superaban tasas de 1,2 gramos litro de aire espirado.

Multa y pérdida del carnet (en el mejor de los casos)

En el mejor de lo casos la imprudencia de conducir tras beber nos costará solamente dinero y pérdida del carnet de conducir, pues podrían condenarnos por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas sino ocasionamos lesiones o muerte, pero si causáramos lesiones o muerte en las situaciones más graves podría costarnos la cárcel por un delito de homicidio culposo cumpliendo hasta cuatro años de prisión además de indemnizaciones de alrededor de 110.000 € de media, que tendremos que pagar pues salvo casos muy excepcionales no cubre el seguro.

Por tanto para mí la cuestión no es estar midiendo si superamos o no el límite establecido en la legislación para que automáticamente se considere delito, 0,6 mg/l de aire aspirado o 0,15 si somos conductores noveles, sino ser conscientes del daño que podemos provocar tanto a nosotros pero principalmente a terceros que eran inocentes. Pero ojo incluso con 0,50 me pueden condenar por conducir bajo la influencia del alcohol, si se demuestra en juicio que se estaba suficientemente afectado por el alcohol.

Además nos arruinará la vida, hay que tener en cuenta que si simplemente nos han dado el alto en un control preventivo de alcoholemia o por cualquier motivo nos han parado y nos hacen la prueba y damos 0,60 mgl de alcohol en sangre o más, en ese momento nos citaran para juicio rápido, a los pocos días.

Condena asegurada

Si das esa tasa de alcohol o superior, la condena esta asegurada, no tienes escapatoria, y como poco la broma entre la condena que suele ser de multa unos 900 euros, dependiendo un poco de la profesionalidad y experiencia del abogado, si la tasa ronda los 0,60, y el coste del abogado uno normal que valore su trabajo, entre 500 y 600 euros de media mínimo teniendo en cuenta la urgencia del asunto. Es decir que sin contar el perjuicio de estar sin carnet de conducir un mínimo de 9 meses las dos cervezas nos pueden costar unos 1.500 euros.

Pena de prisión

Las penas en estos casos son prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del permiso de conducir de 1 a 4 años, estas penas se pueden reducir si aceptamos los hechos en un tercio

Si la tasa de Alcohol está por debajo de 0,60, y aun así nos abren diligencias penales, aconsejo, casi siempre, no conformarse en el juicio rápido y acudir a un procedimiento normal e invertir en ser defendido por un profesional con la adecuada experiencia, y profesionalidad, no en un todo a cien.

Lesiones e incluso muerte de un tercero

Si hemos causado daños, lesiones y Dios no lo quiera la muerte de un tercero, nos puede costar la broma además de un abogado, unos 3.000-4.000 euros como mínimo un profesional medio, que valore su trabajo, ingresar en prisión, y una indemnización importante, y arruinar la vida a familias enteras.

En mi experiencia, en cuanto nos llega un cliente por estos delitos, después de haber consultado en los buscadores y haberse convertido en expertos, en seguida empiezan que si el alcoholímetro, que si ofrecieron o no ofrecieron segunda prueba en hospital, siempre les digo que no se metan en nuestro trabajo, que sabemos hacerlo, y que hay muchos matices que no aparecen en las redes y que por supuesto si se han vulnerado sus derechos serán absueltos, pero esta circunstancia de verdad que rara vez se da.

El consejo: no beber si vas a conducir

Si me preguntan por consejos para no dar positivo en la prueba de alcholemia, solo os daré uno, no beber. Dos cervezas no valen 1.500 € o causar un daño que no repararas en tu vida ni aun cumpliendo mas de dos años en la Cárcel. En serio no me gusta tener clientes por esta causa, la vida es algo más que dos cervezas.