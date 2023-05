La aseguradora quiere dar mi coche como siniestro total. ¿Qué significa? ¿Estoy obligado a aceptarlo?

En el momento en el que sufrimos un accidente de tráfico y nuestro vehículo se ve afectado o dañado es necesario realizar una valoración para concluir si merece o no la pena llevar a cabo su reparación.

Este análisis, según explican a 20minutos fuentes de reclamador.es, lo realizará la aseguradora que tengamos contratada tras comunicarle el accidente. No olvides que, según el artículo 16 de la Ley del Contrato del Seguro, salvo que en tu póliza tengas pactado explícitamente un plazo más amplio, el tiempo máximo para avisar es de 7 días desde que tienes conocimiento del accidente.

Valor venal del vehículo

Una vez valorado el daño, la aseguradora puede declarar el caso como siniestro total. Esto significa que considera que el coste de reparación es igual o superior al valor del vehículo, por lo que estima antieconómico proceder al arreglo.

En estos casos, ofrecerá una compensación monetaria basada en el valor del vehículo en la fecha del accidente, esto se denomina el valor venal del mismo. No se debe confundir con el valor que se abonó por el mismo en el momento de adquisición. El valor venal se calcula aplicando unas tablas de depreciación que tiene en cuenta, por ejemplo, años de uso, marca o modelo del vehículo y no tendrán en cuenta otros aspectos importantes como el kilometraje.

En el supuesto en el que declaren el coche como siniestro total, no siempre estarás obligado a aceptar el valor propuesto por la aseguradora. Lo estarás si el culpable del accidente has sido tú y tienes un seguro a todo riesgo (recuerda que si no tienes este tipo de cobertura y tú has sido el culpable, tendrás que asumir el coste de la reparación).

En qué casos no estás obligado

Los casos en los que no estás obligado a aceptar el mencionado valor venal ofrecido por siniestro total, serían aquellos supuestos que no superen el triple del valor del vehículo que haya sido calculado, siempre y cuando anticipes el importe de la factura. Esta cantidad te la reembolsará posteriormente la aseguradora.

Dicho lo anterior, es muy recomendable revisar y tener claros los términos y condiciones pactados y contenidos en nuestra póliza de seguro, para conocer los derechos y obligaciones que se nos aplican en cada caso.

Antes de aceptar el importe ofrecido por una aseguradora, explica Irene Becerra, directora legal de reclamador.es, "siempre aconsejamos consultar con un abogado especializado en la materia que nos asesore para así poder asegurar la indemnización más elevada a la que podemos optar"”.