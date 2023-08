Cómo actuar cuando la Guardia Civil te da el alto en marcha: dónde pararse y cuándo bajarse

Las carreteras de España están llenas de todo tipo de obstáculos e inconvenientes que pueden poner en peligro a los usuarios que circulan por las vías de nuestro territorio nacional. Entre las más destacadas están los conductores temerarios, encontrarnos con situaciones bastante peligrosas e incluso perder la seguridad en ti mismo cuando los agentes quieren dar el alto a tu respectivo vehículo.

Haciendo referencia a esta última, la gran parte de conductores españoles tienden a ponerse nerviosos siempre que un integrante de la Guardia Civil u otro tipo de agente de Policía intenta pararlo. Por ello, la gran mayoría empieza a dudar mientras conduce de lo que debe hacer en ese momento concreto y pierde la gran parte de sus sentidos que tenía puestos en la carretera.

¿Qué hacer si te parece la Guardia Civil?

Un agente de los Mossos d'Esquadra realiza un control de alcoholemia. Generalitat de Catalunya

Es pura matemática encontrarte, de vez en cuando, con la Benemérita. Este porcentaje sube si, además, tienes que desplazarte hasta tu lugar de trabajo. No obstante, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están al servicio del ciudadano y no deberías preocuparte (si no has hecho nada raro en carretera) si te dan el alto mientras conduces. A continuación, os daremos una serie de consejos para afrontar este tipo de situación.

¿Cuándo nos debemos parar?

Esta es la gra n pregunta que se hacen la mayoría de los conductores de nuestro país y resto del mundo. Pongamos el ejemplo de ir conduciendo por una autovía de España: si observas por tu retrovisor central que los agentes han encendido una luz roja intermitente junto con las azules (sea coche o moto), tienes el deber de pararte. Recordad que mantener la calma es super importante en este tipo de casos para evitar pequeños sustos innecesarios.

Por otro lado, si la Guardia Civil solo ha encendido una luz azul, significa que está pidiendo paso para atender a una emergencia que ha sucedido más adelante, por lo que tendrás que bajar la velocidad y facilitar el adelantamiento de la Benemérita.

¿Dónde hay que pararse?

Como hemos citado líneas atrás, si los agentes de Policía encienden las luces rojas intermitentes junto a las azules, el vehículo en cuestión deberá pararse. Para ello, es esencial mantener la calma y comenzar con las maniobras habituales de detención en una autovía, autopista o carretera convencional: no pararse en cualquier sitio, ajustar el vehículo al lado derecho de la vía, buscar una salida o, en el peor de los casos, parar en un arcén lo suficientemente ancho para no obstaculizar a los demás conductores que siguen circulando en esos momentos por la carretera.

Cómo actuar ante un agente

Esta parte se considera fundamental, pues una buena comunicación con el agente podría evitar cualquier tipo de problema inesperado. Por ello, lo recomendable es obedecer las órdenes de los agentes. Responder de forma agradable es ideal para comenzar la conversación. A continuación, os pedirá la documentación personal y del vehículo para comprobar si todos los papeles están aptos para la conducción. No deberías tener problema ante este tipo de circunstancia, siempre y cuando lo lleves todo al día, y reanudarás la marcha.

Otro de los supuestos casos que podrían darse es la detención del vehículo en un control de alcoholemia, una situación de la que no deberías temer en absoluto si no has bebido momentos antes. Por último, los agentes también podrían detenerte para comunicar que te han multado por saltarse algunas de las distintas normas que existen en carretera, como superar el exceso de velocidad, que tu vehículo tenga algo roto o por conducción temeraria, entre otros.

¿Cuándo me bajo del vehículo si me paran?

Es otra de las grandes preguntas que se hacen los usuarios españoles. No obstante y una vez que detienes el vehículo, el conductor, salvo decisión del agente, nunca deberá salir del vehículo bajo ninguna circunstancia, solo si estás en peligro. La Benemérita, en el momento de la detención, pararán justo detrás de tu coche para garantizar la seguridad y ser lo más visible, por lo que todos los ocupantes deberán permanecer en el interior del coche.

¿Cómo volvemos a la circulación?

Una vez solucionado el motivo de la parada por parte de los agentes, tendremos que esperar a que la Guardia Civil nos indiquen el momento exacto para poder incorporarnos, de nuevo, a la circulación. El motivo es el siguiente: observarán si hay cierto peligro en el momento de reincorporarnos. De lo contrario, podrás ejecutar tu salida con total normalidad.