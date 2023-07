La Guardia Civil despeja las dudas sobre el dilema de todos los veranos: ¿se puede conducir con chanclas?

Llega el verano y con él una duda que se hacen cada año miles de conductores, sobre todo aquellos que van a pasar una temporada en la costa: ¿se puede conducir con chanclas?

Esta podría ser una de las preguntas más formuladas durante las vacaciones, por ello es que la Guardia Civil ha querido responder y aclarar si esta práctica conlleva una sanción o no.

"El dilema de todos los veranos: ¿se pueden utilizar chanclas en la conducción?", ha cuestionado un agente de la Benemérita a través de un vídeo publicado en TikTok.

"Sí, se puede", ha continuado, matizando que es posible excepto en un caso: "Salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. En ese caso, sí sería sancionable".

Sin embargo, esta explicación no ha conseguido resolver las dudas de muchos usuarios, quienes siguen sin saber si acarrea multa o no. "Pues sigo igual de dudosa. ¿Cuándo si interfiere y cuando no interfiere?", pregunta una mujer.

Otros señalan indignados que, según las explicaciones del vídeo, el hecho de que sea sancionable o no dependerá de cada agente: "Es decir que te pueden denunciar según criterio del agente que te toque".

En este sentido, un agente podría acogerse al artículo 18 del Reglamento General de Circulación, según el cual podría ser motivo de una multa de 80 euros conducir un vehículo sin mantener la libertad de movimientos que garantice la propia seguridad, la del resto de ocupantes y la de los demás usuarios de la vía.