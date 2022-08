La Guardia Civil recuerda cuáles son los pasos a seguir si presencias un accidente de tráfico

¿Sabrías cómo actuar ante un accidente en la carretera? Conocer cuáles son los pasos a seguir es imprescindible para salvar vidas o para evitar nuevos accidentes en la misma vía. Por esta razón, la Guardia Civil ha explicado en su cuenta oficial de Twitter cómo es el proceso a seguir si estás viajando y presencias un accidente.

"Proteger, avisar y socorrer a los heridos". Estos serían los tres pasos fundamentales ante una situación de este tipo, siempre "sin perder la calma", recuerda el organismo.

Qué hacer en caso de accidente

El primer paso será proteger, tanto a ti mismo como al lugar del accidente. "Señalice cuanto antes la zona colocando los triángulos de preseñalización y encendiendo las luces de emergencia", señala la Guardia Civil. Asimismo, se debe aparcar de la mejor manera posible el vehículo propio y ponerse el chaleco reflectante antes de bajar. "No permanezca en la calzada, no se acerque al automóvil en llamas o si observa que transporta mercancías peligrosas", añade.

El segundo paso será avisar a los servicios de emergencias llamando al 112. Se debe facilitar la información más precisa del lugar del accidente, como la calle, el número, el punto kilométrico, si es una vía de doble sentido, la dirección o cualquier otro detalle que pueda ser de ayuda.

Asimismo, hay que indicar el número de heridos, si están conscientes, si tienen heridas y cualquier detalle que pueda ser de utilidad. Además, hay que tener en cuenta circunstancias excepcionales, como el peligro de caída del vehículo o si hay personas atrapadas.

El último paso es socorrer, pero hay que ser extremadamente cauto para no agravar cualquier posible lesión. Por tanto, "no mueva a los heridos, ni lo saque del vehículo", si se trata de un motorista "no le quite el caso", ni les dé bebida o comida a los heridos. Hay que permanecer cerca intentando tranquilizar a las víctimas y, siempre que tenga conocimientos, practicar primeros auxilios.