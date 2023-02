Para este fin de semana hay avisos de nieve y mal tiempo en varios puntos de la península, lo que vuelve a poner sobre aviso a los conductores sobre la seguridad en carretera. Como siempre, antes de viajar deberemos controlar el estado del tráfico y de las vías a través de los avisos de la DGT para saber si podemos viajar o si las nevadas han cerrado las carreteras.

Como buenos previsores, habrá que echar al maletero del coche unas cadenas para nuestros neumáticos, ya que será obligatorio calzar nuestro vehículo con ellas en el momento en el que la nieve empiece a hacer complicado circular. Si ya estamos acostumbrados a conducir por zonas de montaña, seguro que nuestro coche lleva neumáticos all season y podemos saltarnos este paso.

Si no, hay que recordar cómo colocar las cadenas del coche. Seguro que hay mil cosas que preferimos hacer antes de salir en medio de una nevada, parar el vehículo y, con todo el frío, ponernos manos a la obra e instalar las cadenas para la nieve en los neumáticos. No obstante, es un gesto ineludible y no solo por seguridad vial: circular sin cadenas o neumáticos de invierno cuando es obligatorio nos puede costar 200 euros de multa.

Dicho hecho, para pasar el mal rato lo más rápido posible, ¿sabías que la Guardia Civil tiene un vídeo en el que explica cómo colocar las cadenas en un abrir y cerrar de ojos? El tiempo es de un minuto por rueda, dos minutos en total.

⚠️Guarda este vídeo por si lo necesitas⚠️



Así de sencillo es colocar unas cadenas.



☎️062 #allidondenosnecesites pic.twitter.com/E9dU2lBRDJ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 17, 2023

En qué ruedas tengo que colocar las cadenas de la nieve

Esta es la eterna duda de los conductores. ¿En las delanteras, en las traseras, en todas? Saber en qué rueda hay que colocar la cadena de la nieve es tan importante como saber ponerlas correctamente. La respuesta es muy sencilla: hay que enganchar las cadenas en las ruedas motrices de nuestro coche, es decir, en aquellas que transmiten la fuerza del motor al suelo y hacen que el vehículo se mueva.

En los coches de tracción trasera, por lo tanto, habrá que colocarlas en las ruedas traseras y, en los de tracción delantera, en las de delante. No hay pérdida. Sin embargo, ¿qué hacemos en los coches 4x4? Lo ideal sería colocar cadenas en los cuatro neumáticos, pero con instalarlas en las ruedas delanteras sería suficiente.