Cadenas para la nieve: cómo se colocan, cuándo se usan y qué tipos existen

La nieve es un elemento recurrente del invierno (aunque no en todos los sitios de España) y un peligro en la carretera. Para circular con seguridad cuando empieza a nevar o ya ha nevado, es importante saber circular bajo estas condiciones climáticas (ya que, a veces, la nieve va acompañada del hielo o puede haber charcos helados en la carretera) y, sobre todo, estar bien equipado.

¿Qué necesitamos para circular con seguridad cuando nieva? Pues o bien unos buenos neumáticos de invierno o las tradicionales cadenas. Aunque estas últimas puedan parecen muy engorrosas de instalar, en este vídeo explicamos cómo en menos de un minuto y siguiendo siete sencillos pasos es posible colocar las cadenas al coche para poder seguir circulando.

Con el coche parado, quitamos uno de los tornillos de la rueda (que no sea el antirrobo). ​Enganchamos ahí nuestras cadenas. ​Las colocamos en la parte superior del neumático. ​Desplazamos el coche para que la otra mitad de la rueda quede accesible. ​Colocamos ahí la otra parte de la cadena. ​Las fijamos y ajustamos al neumático. Rodamos para comprobar que están bien ajustadas y sujetas, para si fuera necesario para reajustarlas.

Hay que tener en cuenta que las cadenas deben colocarse siempre en las ruedas motrices, por lo que en los coches de tracción delantera y trasera irán en las ruedas de delante o las de atrás, respectivamente. En los 4x4, como explican desde el RACE, lo ideal es montarlas en los cuatro neumáticos y si solo se dispone de un juego de cadena, apostar por el eje delantero.

¿Cuándo es obligatorio llevarlas?

No existe la obligación de llevar cadenas para la nieve cuando nos desplacemos por zonas de montaña o por lugares en los pueda haber presencia de nieve, pero es cierto que en el caso de no montar las cadenas cuando sea obligatorio la multa con las que no pueden sancionar es de 200 euros, así que si vamos a circular por este tipo de contextos lo mejor es llevarlas siempre en el maletero o montar neumáticos de invierno.

Los momentos en los que es obligatorio llevar cadenas son siempre con nieve espesa o con la carretera congelada. Cuando se llevan las cadenas puestas, no se puede conducir a más de 50 kilómetros por hora.

Tipos de cadenas

Existen diferentes tipos de cadenas entre los que elegir, aunque nosotros hemos probado e instalado las metálicas, que son las más usadas y destacan por su durabilidad y su precio, entre 19 y 50 euros. Sin embargo, hay que retirarlas en cuando deja de haber nieve por su capacidad para dañar el neumático. Además de esta categoría, hay: