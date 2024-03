Helicópteros y drones de la DGT a pleno rendimiento para vigilar el uso del cinturón y los SRI durante esta semana

Durante esta semana, la Dirección General de Tráfico va a llevar a cabo una campaña de vigilancia en todo tipo de vías en España con respecto al uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil (SRI), cuya eficacia de ambos está científicamente demostrada.

Según los datos aportados por la DGT, en el año 2023 fallecieron un total de 139 personas en las carreteras interurbanas de nuestro país que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, por tanto, durante estos días se va a trabajar a fondo con la ayuda de la Guardia Civil en detectar posibles infracciones a la norma.

¿Cómo va a ser la campaña de vigilancia?

Desde la Dirección General de Tráfico han precisado que los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, las policías autonómicas y las locales que se adscriban a la campaña especial van a llevar a cabo un mayor número de controles de vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

Además, se va a intensificar la vigilancia desde el aire gracias a la flota de Pegasus y a los drones operados por los agentes de tráfico. Asimismo, se ha realizado un control automatizado que detecta las infracciones del cinturón de seguridad en 245 cámaras colocadas en vías convencionales y de alta ocupación.

¿Cuánto es la multa por no llevar el cinturón?

Un conductor interceptado por la DGT sin llevar el cinturón de seguridad. DGT

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta. Asimismo, la multa asciende hasta los 200 euros, eso sí, te podrás beneficiar de la bonificación de hasta el 50% por pronto pago.

¿Cuál es la normativa de las sillas infantiles en España?

Según precisa la Dirección General de Tráfico en la nota de prensa sobre la compaña especial de vigilancia en nuestro país es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 cm utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 cm.

Además, los menores deben ir sentados obligatoriamente en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil. También se recomienda desde la DGT que viajan en sentido contrario de la marcha, si es posible, hasta los 4 años y, obligatoriamente, hasta los 15 meses.