La DGT inspeccionará a fondo los autobuses escolares esta semana: ¿qué controles hará?

La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña de vigilancia hasta el próximo viernes 26 de enero en las carreteras de España, que va a estar centrada en los autocares escolares, con el fin de controlar que este tipo de vehículos cumplan con la normativa vigente.

Ya que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística citados desde el Observatorio del Transporte de Viajeros por Carretera, más de 200.000 alumnos utilizaron un autocar escolar para desplazarse a su centro educativo durante el año 2022, por lo que los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil van a llevar a cabo más inspecciones en estos vehículos.

¿Qué controles realizará la Guardia Civil?

Desde la DGT apuntan a que los agentes de la Benemérita van a aumentar los controles de vigilancia de los autocares escolares en cuestiones como los límites de velocidad, el uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan la distracción, ya que ambas situaciones son las causas de una buena parte de los siniestros en los que están involucrados estos vehículos.

Por otra parte, también se van a realizar controles de alcoholemia y drogas a los conductores, cuya tasa máxima permitida es de 0,15 mg/l en aire espirado. Por último, la Guardia Civil hará hincapié en el uso del cinturón de seguridad en los autobuses que cuenten con ellos.

¿Qué recomendaciones da la DGT para ir seguro al colegio en bus?

Imagen de archivo de un autobús escolar. Getty Images

Además, la Dirección General de Tráfico ha elaborado una serie de consejos para los niños que montan en los autocares escolares. En primer lugar, la DGT precisa que nunca se deben parar detrás del bus, ya que no se les ve, asimismo dentro del autobús hay que estar sentado y con el cinturón puesto.

Por otro lado, también recomiendan que no es necesario correr a la hora de entrar o salir del autocar, así como los menores siempre deben obedecer las indicaciones que lleven a cabo el conductor o el monitor al cargo.

¿Quién tiene que usar el cinturón en un autobús?

En los autobuses interurbanos matriculados después del año 2007, es obligatorio que todos los pasajeros, así como el conductor, lleven el cinturón de seguridad abrochado, incluso cuando circulen por la ciudad. La única excepción se aplica a los menores de 3 años, quienes no están obligados a usar el cinturón debido a que no se ajusta a su talla.

En el caso de los autobuses matriculados antes de 2007 que no cuenten con cinturones de seguridad, no hay riesgo de sanción por no utilizarlos durante el viaje. Además, los buses urbanos, al carecer de este sistema de seguridad, no requieren del uso obligatorio del cinturón.