Los mejores regalos (y más baratos) que le puedes hacer a un amigo para el Día del Soltero

A.S.

El 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, un día particular que se ha hecho cada vez más relevante para las marcas, quienes aprovechan esta fecha para lanzar ofertas previas al Black Friday. No obstante, pese a la acción comercial, la finalidad de este día es festejar con orgullo el hecho de no tener pareja. Así, si deseas obsequiar a alguna de tus amistades solteras, te dejamos una serie de ideas baratas para regalar: