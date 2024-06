Una abuela y su nieta se hacen virales con una divertida parodia: "Acaba de hacer un recuerdo que le quedará por siempre"

Las redes sociales se han convertido en un espacio de entretenimiento en el que muchas personas aprovechan para crear contenido gracioso y compartirlo. Prueba de ello es el caso de una abuela y su nieta que han recreado un cover haciendo una parodia de situaciones familiares.

La idea original es de Winner Max, un creador de contenido. Sin embargo, Mía Salomé lo ha hecho suyo y ha recreado esta parodia junto a su abuela. En él se aprecia la gran actuación de la nieta y su abuela y su gran complicidad.

El vídeo empieza con la abuela pidiéndole a su nieta que lave su ropa. La niña, por su parte, estaba jugando con la tablet y le dice que ahora lo hace, pero cuando se dispone a realizar la tarea, su abuela ya lo estaba haciendo. "Era para hoy, no para mañana", le dijo la señora.

A continuación, le pide que vaya a lavar los platos, pero cuando llegó a la cocina, su abuela ya estaba terminando de lavar los platos y le dice: "No quieres hacer nada, por lo menos trapea la sala".

Por último, le ordenó que haga su habitación, pero cuando subió a su estancia, la señora ya había recogido todo. "¿Y ahora qué voy a hacer?", termina diciendo la nieta.

El vídeo ha alcanzado los 16,8 millones de reproducciones y más de 1,2 millones de likes. Además, los usuarios han manifestado su opinión superando los 38.000 comentarios.

"La niña no lo sabe, pero acaba de hacer un recuerdo que le quedará por siempre", "La risa del final significa que la abuelita disfrutó el vídeo con su nieta. ¡Qué vivan las abuelitas!", "Me encantaría tener un recuerdo así con mi abuela", "Lo mejor que he visto hasta ahora" son algunos de los comentarios más destacados.