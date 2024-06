Una millonaria cuenta los secretos que aplicó para ser rica a los 36 años: "No a las fiestas"

La tiktoker e influencer Coral Mujaes se ha hecho un nombre en redes sociales con sus vídeos sobre consejos, en los que explica algunos detalles a través de los cuales ha conseguido hacerse millonaria.

En uno de sus más recientes vídeos, Mujaes revela tres hábitos que la hicieron triunfar en los negocios.

En primer lugar, la clave está en aprender a decir "no": "No a los pastelitos, no a las fiestas, no al alcohol, no a las excusas", dice en el vídeo la millonaria, que tiene 36 años.

En segundo lugar, explica la importancia de no dejar de formarse e instruirse para dotarse de valor añadido en el ámbito laboral: "Me instruí y me volví muy valiosa para el mercado".

En tercer lugar, Mujaes habla sobre su relación con el fracaso y cómo ello le ha servido para seguir mejorando: "Ya no me da miedo el fracaso y no me da miedo que me rechacen y que me digan que no".

De hecho, explica que el fracaso es clave para llegar hasta el éxito: "Fracasé muchas veces en mi vida, tengo una relación íntima con el fracaso, pero entiendo que es parte del proceso".