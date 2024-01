Una 'tiktoker' cuenta lo que hizo tras recibir por error una nómina diez veces más alta: "Otras veces se va y esta vez me ha venido"

La tiktoker Martaregistrada, una joven española que comparte sus experiencias desde Australia, ha contado cómo su empresa se equivocó y le pagó diez veces más de lo que le correspondía.

"Sabéis este anuncio que era '¿estaré pagando de más?'. Yo, sin duda, no. Ha pasado lo que nunca pasa: la casa ha perdido. ¿Cuándo pasa que pierda la casa? Hasta cuando te sale a devolver eso es porque le has dejado dinero a Hacienda a coste cero", comenzó explicando la creadora de contenido.

Continuó recordando que en Australia pagan semanalmente, pero quedó sorprendida cuando vio uno de los últimos cobros que le llegó. "Vino mi nómina de la semana y digo '2.200 dólares, si trabajé tres horas y media'", explicó. La empresa se había confundido y puso 35 horas en lugar de tres y media. "Curré 35 a 60 dólares la hora... 2.200 dólares", expresó.

"Que dicho así suena un poco frío, pero es un billete de ida y vuelta a España con souvenirs incluidos, medio coche, el alquiler de dos meses prácticamente", añadió la tiktoker. Seguidamente, expresó lo que se le pasó por la mente al ver la cifra y contó lo que hizo finalmente.

"A mí me suena fantástico, pero ese dinero no es tuyo, pero igual que otras veces se va, esta vez me ha venido, esto hay que avisarlo, devolverlo, pero imagínate sorprender a mis padres en España...", explicó Marta. Tras leer su horóscopo, que le alertaba de que tuviese cuidado con el karma, decidió que lo mejor era avisar a la empresa.

"Escribo a mi jefe y le digo: 'No sabía que sabías que el 1 de enero era mi cumpleaños, pero nos conocemos de hace muy poco para que me estés regalando ya 2.200 dólares'", explicó la joven, y añadió que desde que le comentó la situación a su jefe no había recibido aún noticias. "Una cosa es una cosa y otra cosa es que vaya yo presionando", expresó con humor la creadora de contenido.

El vídeo cuenta con más de 90.000 visualizaciones y más de 8.000 likes. La tiktoker recibió todo tipo de opiniones. "Admiro mucho la honradez y a lo mejor el karma permite que te lo quedes", "Yo pretendí hacer lo mismo y me lo quitaron del sueldo del mes siguiente" y "Yo lo he hecho varias veces... pobres pero con dignidad", fueron algunos de los comentarios que los usuarios de la red social dejaron en la publicación.