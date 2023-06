Una farmacéutica cuenta lo que le ha pedido un cliente: "Nunca dejáis de sorprenderme"

Las dudas y consultas que los farmacéuticos reciben a diario en sus establecimientos podrían dar para escribir un extenso libro. De hecho, muchos de ellos comparten a diario en sus redes sociales aquellas preguntas más frecuentes, y también las anécdotas más graciosas que dejan ojipláticos a muchos usuarios.

Ese ha sido el caso de la historia compartida por Noelia, una farmacéutica muy popular en TikTok bajo el nombre de 'its.noeliafarma', que ha querido contar en esta red social lo que le ocurrió con un cliente de su farmacia y unas gafas que pedía devolver.

"Me llama una persona y me dice que las gafas que le he vendido están defectuosas", expone la farmacéutica en un vídeo en Tiktok que ha titulado como 'Anécdotas en la farmacia: la devolución'.

El cliente no paró de insistirle en que las gafas estaban "malísimas", por lo que la farmacéutica pensaba "que se le había salido algún tornillo o algo".

La sorpresa llegó cuando la persona acudió al establecimiento para entregarle las gafas. "Resulta que a la gafa le falta una patilla. ¿Pero cómo me trae esto así y me dice que quiere devolverlo?", se pregunta la farmacéutica mientras muestra a cámara el objeto de la polémica, con evidentes signos de haber sido usado.

"Esta persona no me lo estaba exigiendo, pero estaba sugiriendo que quería una devolución", añade la tiktoker, entre risas.

Finalmente, al comprobar cuándo había realizado la compra, la farmacéutica descubrió que le había vendido las gafas meses atrás, en enero. "¿Qué pensáis que he hecho? ¿Se las he devuelto? ¿Le he cobrado las nuevas?", ha lanzado a sus seguidores. "Los clientes nunca dejáis de sorprenderme", concluye.

Las respuestas de los usuarios han sido múltiples y variadas: desde los que apostaban porque se las había cambiado al tener garantía, a otros que indicaban que seguramente le había cobrado otras nuevas.

"Eso es roto por uso, nada que ver con garantía", apostillaban unos. "Lo mismo solo tenía una oreja y ahora le han puesto un implante y se ha dado cuenta de que le falta una patilla", ha bromeado otro seguidor.