Como en la escena más aterradora de una película, un tiburón tigre sale del mar y muerde el kayak de un pescador

Usualmente los tiburones no suelen prestar mucha atención a las embarcaciones si no hay cebo o algo que les atraiga cerca y son mucho menos agresivos de lo que el cine se ha empeñado en mostrar. No obstante, siempre hay una excepción a las reglas y ésta ocurrió en Oahu, Hawái.

Se ha viralizado el vídeo de lo que le aconteció al pescador Scott Haraguchi, que navegaba con su kayak como en muchas otras ocasiones cuando un tiburón tigre emergió de las profundidades y le lanzó una dentellada al lateral de su kayak, por encima de la cubierta del mismo, en una escena digna de películas como Tiburón.

Según su experiencia en el mar, donde pasa muchas horas, Haraguchi opina que el animal pudo confundir el kayak con una presa, como una foca, según aseguró a KITV, afiliada de ABC.

El pescador ha subido el vídeo a Youtube, al canal Hawaii Nearshore Fishing, explicando que el ataque fue tan rápido que ni siquiera supo qué había pasado hasta que revisó las imágenes, ya en su casa sano y salvo.

"Escucho un silbido, miro hacia arriba y veo una cosa marrón ancha en el costado del kayak", dijo Haraguchi. "Al principio pensé que era una tortuga. Sucedió tan rápido que no me di cuenta y saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y, de hecho, empujé la cabeza del tiburón con él", rememoraba sobre su reacción.

"Si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad. De hecho, solo supe que el tiburón había embestido el kayak cuando ví el vídeo en casa", hacía ver el pescador.