Vivir en una comunidad de vecinos tiene sus pros y sus contras. Entre algunas de las quejas más comunes está el ruido, ya sea por mover los muebles, por la música, por los tacones... Esta vez, la protagonista ha sido una alarma.

Un inquilino ha colgado un cartel en el ascensor del edificio en el que vive dirigiéndose expresamente al "vecino, vecina o vecine" que tiene una escandalosa alarma que "despierta a toda la comunidad". Una nota poco ha tardado en viralizarse la red y que ya acumula más de 165 mil visitas.

"Me llena de orgullo y satisfacción que todos los días a las 6:20 de la mañana estés vivo, más que nada porque apagas el puto aparato que despierta a toda la comunidad", versaban las primeras líneas de un breve pero contundente escrito.

Al parecer, el inquilino está más que harto de que la alarma le despierte cada día y, de hecho, de forma irónica le dejó entrever lo disgustado que está. "Lo mismo te crees que te lo van a pedir para dar las campanadas en noche vieja, pero ya te aseguro que eso no será así, por lo que te ruego que bajes unos cuantos puntos el volumen de tu magnífico despertador, ya sabemos que funciona muy bien", continuaba la queja.

Por si fuera poco, en la nota también le incluyó un contundente aviso. "En el caso de que no quieras bajarlo, por favor, pon la marca y el modelo. Así me podré comprar uno igual y ponerlo a las 6:00 de la mañana por si acaso te quedas dormido y no escuchas el tuyo", terminaba el comunicado.

La situación, compartida en Twitter (@liosdevecinos), acumula numerosos comentarios. "Yo se lo pondría a las 5 que le joroba más", "A tomar nota... Uno de mis vecinos pone el suyo a las 3:45 am y se entera todo el edificio..." o "El que puso la nota se despierta a la misma hora que su vecino. El día que no suene se preocupará...", son algunas de las opiniones de los usuarios.

