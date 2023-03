La camionera más bajita del mundo: "Me siento como si la cabina del camión fuera mi pequeño castillo"

Esta mujer, que no llega a medir ni 1,50 cm es Hayley Hume es, la conductora de camiones más bajita del mundo, después de buscar en internet el récord, para que sea oficial ha presentado su candidatura para el Guinness World Record.

Sin embargo, su mayor logro no es ese, sino el haber conseguido romper la barrera que suponía para ella subirse a un camión después de chocarse contra uno hace 15 años. Ahora, gracias a que su primo, que también camionero, ha desaparecido el miedo al ir montada con él y descubrir que le fascina poder ir conduciendo a esa altura: "Me encanta la libertad que me da", expresa Hume.

"Cuando salgo del camión, la gente me pregunta '¿dónde está tu padre? "Yo sólo me río. Hay que tener sentido del humor para ser camionero" se sincera Hayley. Segura de sí misma, añade que le gustaría dar clases a otras mujeres para que se animen a llevar vehículos pesados.