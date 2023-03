Le pide ayuda a su tío para un trabajo del cole y le deja sin palabras al saber de qué se trata: "No la merezco"

En ocasiones, tras una larga jornada basta un par de palabras para que tu día cambie. Sobre todo si esas letras provienen de un ser querido. Así le ha sucedido a Carlos Rubio Palao, quien compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con su sobrina de 11 años en Twitter.

El escritor acababa de salir del trabajo tras una intensa jornada laboral cuando su sobrina le sorprendió con un mensaje. "Al salir del trabajo (el que me gusta no, el otro) después de 10 horas en automático, miro el móvil y encuentro ese mensaje de mi sobrina de 11 años en el WhatsApp de mi hermano", expresó.

"Creo que es lo más bonito que alguien ha dicho por mí nunca. Me ha dado muchas ganas de llorar", reconoció y es que no es para menos. Carlos no pensaba que la niña le estuviera contactando para que él formara parte de uno de sus trabajos. Pero lo importante no era completar la tarea, sino el motivo de trasfondo.

Al salir del trabajo (el que me gusta no, el otro) después de 10 horas en automático miro el móvil y encuentro este mensaje de mi sobrina de 11 años en el WhatsApp de mi hermano. Creo que es lo más bonito que alguien ha dicho por mí nunca, pero me ha dado muchas ganas de llorar. pic.twitter.com/uv6nVdY38D — Carlos Rubio Palao (@charlsblond) February 27, 2023

En la captura de pantalla se lee que su sobrina le escribe: "Hola, soy Cristina. ¿Puedo poner una foto tuya en el trabajo del cole?". Carlos no dudó en decirle que sí, pero quería saber de qué se trataba. "Hola bichito. Claro, lo que quieras. Pero, ¿de qué es el trabajo?", respondió a la niña.

"De mi persona favorita", contestó ella. Unas palabras que aguaron los ojos del escritor y que, además de enorgullecerse por el gran cariño que le tiene su sobrina, le bastó para terminar el día de lo más contento. Y es que para el escritor la niña es su "mejor regalo" y su "debilidad", tal y como ha dejado saber en los tuits posteriores al post. "Es preciosa. No la merezco", expuso.

La emotiva conversación acumula más de 200 mil 'me gusta' y numerosos comentarios en los que se percibe cómo los usuarios se derriten de amor. "¡Qué bonita!", "Me muero de amor", "¡Qué ricura de sobri!", "Tienes echado el día, el mes y el siglo" o "Oye, ¿cabes en tu casa? Porque yo no cabría del orgullo si mi sobrino me escribe eso...", fueron algunas de las opiniones.

La niña suelta la cosa más adorable que puede soltar y se queda tan a gusto pic.twitter.com/iCMDTv6CXR — Bel 🏳️‍🌈 (@Cakekicocu) February 27, 2023

Tweets que te ponen tan feliz como si te lo hubieran dicho a ti ♥️ — Ger Arribas (@Gertxu) February 27, 2023

Me muero de amor — Zoe Ionesco (@Zoe_Ionesco) February 27, 2023

Oye y cabes en tu casa??? Porque yo no cabría del orgullo si mi sobrino me escribe eso... — Cynthia Gasull (@CocoWongo) February 28, 2023

Otros usuarios aprovecharon para rememorar algunas de sus historias con sus sobrinos.

Ays. Como te entiendo. Mi hija pinta. Estuvo meses haciendo un retrato,de mi hermano con ella de pequeña.

Mi hermano aún se emociona al recordar la sorpresa. Lo tiene enmarcado.

Los tíos sois especiales ❤️ — Bbet🍏💙 (@BeaBauIg) February 27, 2023