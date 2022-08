La verdad detrás del trío 'imperfecto' que se ha hecho viral en Twitter con sus sorprentes acusaciones: "Os liastéis con mi novio a la vez"

Gracias a TikTok se puede descubrir realidades en todas las puntas del planeta y no hay nada que no le guste más al público que ver las confesiones más oscuras de los creadores en sus redes sociales. Por eso, tres jóvenes andaluzas han triunfado al unirse al trend de explicar por qué no son "el trío perfecto".

Un juego que, aparentemente, no tenía ningún tipo de maldad escondida, pero que parece que ha acabado rompiendo una amistad. O eso es lo que piensan las más de dos millones de personas que han visto el vídeo en Twitter.

"No somos el trío perfecto porque cada una somos de una punta y vivimos muy lejos", comienza el vídeo de manera totalmente inocente. "No somos el trío perfecto porque ellas son del 2007 y yo soy del 2006", continúa. Sin embargo, la tercera protagonista tiene algo preparado: "No somos el trío perfecto porque ellas dos se liaron con mi novio a la vez y pensaban que no me iba a enterar".

Desde entonces, se hace visible el enfado de todas las integrantes del trío y comienzan a volar acusaciones cada vez más sorprendentes. De "se pasan la vida rajando de mí" a "cuando intento desahogarme nadie me escucha". Aunque la situación cada vez es más surrealista cuando una acusa a Jimena de "romperle la pierna" y negarlo. "No somos el trío perfecto porque no fue queriendo. Además, que es solo un esguince, exagerada", responde enfadada.

Jimena, de las más afectadas por estas revelaciones, saca entonces la artillería pesada. "Dije por el grupo que mi abuela se había muerto y no me dijiste nada", afirma ante la sorpresa de las otras. El trío pasa rápido del enfado a la emoción y con la joven a punto de llorar, acaba la grabación.

Desde entonces, ha sido un éxito no solo en Twitter, con cientos de memes bromeando sobre la manera en la que escalan las confesiones, también en TikTok, con más de 2 millones de reproducciones en el vídeo que publicaron escribiendo "ya estamos bien".

No somos el trío perfecto porque no somos del mismo año

*42 rondas después*

No somos el trío perfecto porque Jimena orquestró la masacre de Srebrenica y bombardeó Bosnia con el hermano de Eva que tengo las capturas https://t.co/TG3xwsggRp — Pablo (@pablomurrrr) August 22, 2022

No somos el trío perfecto porque Eugenia me metió cuatro puñaladas en un callejón, me robó 50 euros y no llamó ni a la ambulancia — 📚✍🏻Isleña Rabiosa💀🏳️‍🌈 (@IslenyaRabiosa) August 22, 2022

"No somos el trío perfecto porque ellas son del 2007 y yo del 2006"

Tres rondas después:pic.twitter.com/oD70YzKcJh https://t.co/OrcrrLlmDy — Arón (@eonyoshi) August 22, 2022

*Empieza el juego*

No somos el trío perfecto porque a ellas dos no les gusta el chocolate blanco y a mí sí

*42 rondas después*

No somos el trío perfecto porque Jimena cometió innumerables crímenes de guerra en Siria con el ISIS y nosotras dos íbamos con Assad https://t.co/DrzTUYWhIx — Dani (@ProfAbedul) August 20, 2022

Tras el revuelo, la verdad ha salido a la luz. Las gaditanas forman parte de un grupo musical con el que intentan triunfar y tiene una cuenta aparte. Además, Eva fue participante de Idol Kids. Pero lo que más ha llamado la atención es que... todo es mentira.

QUE ERA FAKE????



Goya a Mejor interpretación

Goya a Mejor guion original

Goya a Mejor película

Goya a Mejor dirección novel https://t.co/0jG28ffFLo — 🥭 Álvaro Onieva 🥭 (@AlvaroOnieva) August 22, 2022

Un resumen de las tomas falsas ha revelado que estaba todo guionizado y tuvieron que repetirlo miles de veces antes de conseguir una sola toma seguida sin reírse. Una proeza por la que ya están pidiendo nominaciones a los Goya y estatuillas de los Oscars. No hay duda de que tienen talento.