Una chica se da un golpe contra la cama y crea la tendencia más divertida de TikTok: más de 50.000 'dúos' con su agudo grito de dolor

En las redes sociales comparten espacio miles de personas creativas y, más allá de los memes, todo lo divertido puede convertirse en arte. Así le ha pasado a Katey, su tiktok viral golpeándose contra la cama se ha vuelto la tendencia más sorprendente de los últimos meses.

La joven, que ya acumula 23 millones de visualizaciones en el vídeo original, se prepara para grabar y sin querer se clava el cabecero de su cama en la espalda, soltando un agudo grito que ha sido comparado con las grandes canciones de la historia.

Staying Alive de los Bee Gees fue una de las primeras canciones a la que recuerda nada más escucharla, pero desde entonces las ideas han sido infinitas y las mejores aportaciones se están haciendo virales por su propia cuenta.

Ain’t No Mountain High Enough Marvin Gaye es otra de las opciones más populares. Aunque también hay temas más inesperados como Happy de Pharrell Williams, When I was your man de Bruno Mars o incluso El ciclo sin fin de El rey león.

Sin duda, la ganadora por encima del resto es Dilemma de Nelly Furtado. El grito de Katey es exactamente igual que los icónicos coros del fondo de esta exitosa canción.

La propia Lali Espósito ha usado el grito para traer la tendencia a uno de los temas del momento en España: abcdefg de Rosalía, otra canción que ya también ha sido convertida en meme.

Los duetos, formato de TikTok en el que puedes compartir otro vídeo ya realizado, no dejan de crecer y ya han llegado a la cifra de 53.000 publicaciones subidas con el audio original.