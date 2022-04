Unos estudiantes montan una fiesta de cumpleaños a su profesora y acaban avergonzados por una gran confusión

TikTok es un hervidero de vídeos sorprendentes que, en muchas ocasiones, acaban peor de lo que se esperaba. Es lo que ha ocurrido con una clase de México que se ha hecho viral por felicitar a su profesora cuando no tocaba.

En el vídeo, subido por José López a TikTok, se puede ver el proceso de este fail inesperado. Se puede ver cómo la clase estaba adornada para la ocasión, con tiras rosas de decoración, decenas de globos a juego y un pequeño cartel de 'Feliz cumpleaños'.

Una alumna recibió a la profesora con una gran tarta en la mano mientras cantaba una canción típica mexicana para felicitar el aniversario. Tras ese momento, todos los estudiantes se fotografiaron con la maestra para inmortalizar el momento. Todo seguía según el rumbo previsto.

Sin embargo, la sorpresa se la llevaron ellos cuando la profesora confesó que realmente ese día no era su cumpleaños. No podían creerlo, quedaron totalmente impresionados y avergonzados por haber montado toda esa fiesta para que resultase no ser nada en esa jornada.

Pero, en realidad, no fue culpa de ellos. Días antes, la maestra les había gastado una broma que después contó el propio usuario en otros vídeos. "La maestra nos dijo que era el 5 de abril", dijo recordando el momento.

Esto provocó la confusión de los alumnos, que además aprovecharon la ocasión para intentar reducir un examen que les había puesto ese mismo día.

El vídeo, que acaba con la imagen de toda la clase con los emoticonos del payaso, ya tiene en TikTok más de 5,5 millones de visualizaciones y casi 650.000 likes.