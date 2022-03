La sorprendente lengua de un joven de 21 años que, con 10,8 centímetros de largo, podría conseguir un récord del mundo

A sus 21 años, K Praveen se ha convertido en un hombre con una anatomía única en la India, pues este habitante de la localidad de Virudhunagar ha conseguido entrar en el libro de los récords de su país.

Con una lengua de 10,8 centímetros de largo, este joven ya forma parte del Libro Limca de los Récords de la India por tener la lengua más larga. Con ella puede tocarse la nariz y el codo, y está practicando para poder alcanzar sus párpados. Pero, con esa longitud, podría ser también la más larga del mundo.

Por falta de fondos, no ha podido conseguir que Guinness certificase su récord, pero lo cierto es que podría conseguir entrar en el libro mundial si se diera la oportunidad, pues el récord lo tiene actualmente el californiano Nick Stoeberl, con su lengua de 10,1 centímetros, 0,7 centímetros más corta que la del indio.

Según la Universidad de Edimburgo, la lengua de los hombres mide una media de 8,5 centímetros, por lo que la de K Praveen es 2,3 centímetros más larga. Y, por este motivo, no es la primera vez que este joven estudiante de robótica consigue un récord.

En el año 2020, logró introducir su nombre en el Libro de los Récords de Asia tras tocarse la nariz con la lengua 219 veces en un minuto. De hecho, asegura que es capaz de realizar la extraña práctica de yoga Khecari Mudra, que consiste en introducir la lengua en la cavidad nasal a través del paladar.

"Aunque mis logros se han registrado en la India, pretendo llevar mi talento a todo el mundo", declaró a los medios locales. "Esto sería posible si el gobierno de Tamil Nadu me proporcionara la ayuda, ya que no he podido exhibir mis logros en todo el mundo por falta de ayuda financiera".