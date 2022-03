Una joven tatuadora quiere superar el récord Guinness de las orejas más dilatadas del mundo

Bianca Ferro, una joven de 26 años, está adquiriendo cada vez más atención en redes sociales por su impresionante look en el que mezcla más tatuajes de los que puede contar y unas impresionantes dilataciones en las orejas.

La estadounidense, que vive en Nueva Jersey, tiene actualmente dos agujeros en los lóbulos de 8,8 centímetros, pero busca convertirse en la persona con las orejas más grandes del mundo. El récord Guinness actualmente está establecido en 12,7 centímetros en el lóbulo izquierdo y 11,4 en el derecho.

Sin embargo, su historia va más allá. Esta tatuadora ha hablado con Daily Star de los comentarios negativos que recibe a diario, tanto en la calle como en redes sociales.

"Creo que la mayoría de la gente se siente demasiado intimidada por mí como para decir algo, pero recibo miradas extrañas allá donde voy, y no culpo a la gente por mirar, no es algo que se vea todos los días", ha contado: "La gente en Internet tiende a asumir que no tengo trabajo, que tengo problemas con mi padre y que huelo muy mal. Prometo que no es así".

"Son solo lóbulos de las orejas. Es solo piel y lo que hago no hace daño a nadie, ni siquiera a mí", se ha defendido, asegurando que desde que es popular en Instagram, ha tenido que aprender a asumir las críticas.

"Cuando empecé a llamar la atención en Internet, me dolió un poco cuando me di cuenta de que mucha gente en este mundo piensa que soy desagradable o fea. Pero me he acostumbrado tanto a ello que no siento nada cuando veo comentarios así", se ha lamentado.

Un estilo que, asegura, comenzó hace 13 años, cuando era adolescente, sin el permiso de sus padres. "Al final, mi madre se enteró y no le gustó, pero tampoco le importó lo suficiente como para obligarme a quitármelos. Mi padre, en cambio, intentó que dejara de hacerlo, pero por mucho que lo intentara siempre encontraba la forma de seguir dilatándolas", ha narrado.

Además, ante los muchos que la cuestionan sobre el futuro, asegura que no se arrepiente de haber vivido su vida como quería. Comenzó a hacerse tatuajes cuando tenía 16 años, ahora vive de ello y tiene más de los que puede contar. "No se me ocurre una forma mejor de expresarse que tatuarse", ha asegurado.