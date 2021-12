La genial respuesta de la escritora Irene Vallejo a los insultos de Hermann Tertsch

La escritora Irene Vallejo, premio Ojo Crítico de Narrativa 2019 y Premio Nacional de Ensayo en 2020, ha contestado de una forma educada, culta y genial a los burdos insultos que le profirió el europarlamentario por VOX Hermann Tertsch.

Vallejo había concedido una entrevista a El Español que se había titulado así: "Mis padres decidieron no tenerme hasta que muriera Franco. Si llega a tardar más...".

Eso bastó para despertar la inquina de Tertsch, que junto a una imagen de la entrevista con la foto de Vallejo y el titular, escribía: "Hay que ver la pena que dan estas pobres gilipollas con lo que tienen que inventar ya para hacerse antifranquistas".

Según el polémico personaje, esto lo hacía la escritora para "legitimar los abusos, los robos y las miserias actuales", y por culpa de una "obsesión de un general remoto en el tiempo".

La escritora, doctora en Filología Clásica, no entraba al trapo de los insultos, y contestaba al europarlamentario con una cita del emperador Marco Aurelio: "La amabilidad es una fuerza invencible. Porque, ¿qué te haría el hombre más agresivo si eres benévolo y le dices: 'Hemos nacido para otra cosa. No temo que me dañes, eres tú quien te perjudicas'?".

El emperador Marco Aurelio: «La amabilidad es una fuerza invencible. Porque, ¿qué te haría el hombre más agresivo si eres benévolo y le dices: “Hemos nacido para otra cosa. No temo que me dañes, eres tú quien te perjudicas”?» (Meditaciones XI). https://t.co/qFkspRv8fK — Irene Vallejo (@irenevalmore) December 27, 2021

Y añadía, dirigiéndose directamente a Tertsch: "Como eres un hombre culto, creo que apreciarás la Serena sabiduría de Marco Aurelio. Mis respetuosos saludos, mis mejores deseos".