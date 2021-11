Coloca mal las luces navideñas y deja a Papá Noel haciendo un gesto obsceno

Muchas viviendas de todo el mundo están ya siendo decoradas con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas. En Estados Unidos es muy habitual que la gente lo dé todo poniendo luces en sus viviendas.

Pero es importante que las instalaciones se hagan correctamente, porque de lo contrario, puede darse lugar a equívocos. Es lo que le ocurrió a una familia de Iowa, Estados Unidos, cuyo caso se ha hecho viral.

Esta familia decoró el tejado de la casa y en la chimenea colocaron una figura iluminada de Papá Noel, que se suponía que debía saludar con la mano gracias a un juego de luces.

No obstante, el hombre instaló mal el Papá Noel, de tal manera que no enganchó el brazo de saludar donde debía, sino que se quedó caído. El problema es que al producirse el juego de luces, Santa Claus ya no saluda sino que hace un sospechoso movimiento oscilatorio sobre sus pantalones.

El vídeo se acerca a los 36 millones de visualizaciones y supera los cinco millones de 'me gusta', a lo que hay que sumar más de 140.000 comentarios. Hasta el cómico Jerry Kimmel referenció en su programa el vídeo.