"La pandemia ha llegado ya a Street View en Madrid": el detalle de Google Maps que deja a todos sorprendidos

La pandemia del coronavirus ha traído consigo multitud de cambios en la vida de las personas que serán muy difíciles de olvidar. Teletrabajo, distancia social y, por supuesto, las mascarillas.

Este último aspecto se ha hecho realidad ahora también en Google y en su plataforma de mapas. Tal y como destaca un tuitero, el gigante tecnológico ha empezado ya a subir fotos en su versión Street View que se demuestra en un detalle que no es más que un fiel reflejo de lo que ya vivimos desde hace muchos meses: ver por la calle a las personas portando mascarilla.

El geógrafo Antonio Giraldo ha publicado un tuit en el que muestra la famosa calle Arena del Madrid con una imagen, como él señala, "para la posteridad": "La pandemia ha llegado ya a Street View en Madrid. Google ya ha empezado a cargar las imágenes de julio de 2021, y por primera vez vemos a gente con mascarillas por la calle".

La pandemia ha llegado ya a Street View en Madrid. Google ya ha empezado a cargar las imágenes de julio de 2021, y por primera vez vemos a gente con mascarillas por la calle. Imágenes para la posteridad.



Y de paso también la nueva calle Arenal. pic.twitter.com/ItYs3mH3pI — Antonio Giraldo (@fos_qi) September 13, 2021

Además, publica un segundo tuit con otra de las zonas más emblemáticas de la capital que también han cambiado como consecuencia de la pandemia: "Y aparecen por primera vez grandes conocidos de la pandemia, como el monumento - llama que nunca se apaga - entre carriles. Y no, el Templete de Antonio Palacios aún no ha aparecido, pero no creo que tarde".

Y aparecen por primera vez grandes conocidos de la pandemia, como el monumento - llama que nunca se apaga - entre carriles.



Y no, el Templete de Antonio Palacios aún no ha aparecido, pero no creo que tarde. pic.twitter.com/WWyfUdhydW — Antonio Giraldo (@fos_qi) September 13, 2021

Unas imágenes que han tenido cierta repercusión en la red social, donde los usuarios han comentado al respecto de esta 'nueva normalidad' de las mascarillas en la cara de la gente.

"La de pasta que se van a ahorrar tapando caras" o "Siempre me fijo si la gente lleva mascarilla en Google Street View", son algunas frases que han comentado al respecto.