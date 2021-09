Por qué los frigoríficos tienen luz cuando se abren y los congeladores no

Una de las principales características de los frigoríficos y neveras es que en cuanto abrimos la puerta, se enciende una luz para que podamos ver con claridad los alimentos que conservamos en su interior.

Pero, cuando en cambio abrimos el congelador, no tenemos ninguna luz que nos permita ver... ¿Cuál es el motivo por el que una parte del electrodoméstico tenga luz y la otra no?

Tal y como recoge Gizmodo, una explicación la dio el economista Robert Frank en su blog en el canal de la PBS.

"En ambos compartimentos del electrodoméstico, el coste de instalar una luz que se enciende automáticamente al abrir la puerta es esencialmente el mismo. También es lo que los economistas llaman coste fijo, que en este contexto significa que no varía con la cantidad de veces que se abre la puerta", explica.

"La ventaja de tener una luz dentro de cada compartimento es que resulta más fácil encontrar cosas. Dado que la mayoría de las personas abren el refrigerador con mucha más frecuencia que el congelador, el beneficio de tener una luz en el refrigerador es considerablemente mayor. Por tanto, dado que el coste de agregar una luz es el mismo en ambos casos, es más probable que la prueba de coste-beneficio para agregar una luz sea más satisfactoria para el refrigerador que para el congelador", añade.

El económico puede no ser el único motivo. Tal y como recoge Today I Found Out, en los antiguos congeladores no tenía ningún sentido poner luz, porque antes o después habría acabado cubierta de hielo.

No obstante, como recuerda Gizmodo, cada vez es más común ver congeladores con luz incorporada, como los frigoríficos.