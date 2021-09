Cuatro electrodomésticos para cocinar y ahorrar en la factura de la luz

Los electrodomésticos, la iluminación y la cocina son las principales fuentes de consumo energético de una casa. En concreto, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el 55% del consumo total de un hogar son los electrodomésticos. Además, a ese tanto por cierto, hay que sumarle el 9% de consumo que supone la cocina. Lo cual convierte a esta habitación de la casa en un lugar que debemos vigilar para evitar que la factura de la luz nos de un susto importante. Pero, ¿cómo lo hacemos?

Es probable que con el aumento de las tarifas de la luz estos últimos meses ya hayas empezado a poner en práctica todos los consejos para ahorrar en la factura. Sin embargo, no es suficiente. Si quieres ahorrar de verdad, debes empezar a ir sustituyendo estos aparatos por otros más nuevos que tengan un consumo más eficiente (como se hace con las bombillas led). También es bueno utilizarlos en modo “eco” y vigilar que no se queden en stand by.

E, incluso, existe la posibilidad de sustituir algunos de los grandes electrodomésticos que más gastan (como el horno) por otras opciones más pequeñas, que consuman menos pero con las que obtengamos un resultado similar o más adaptado a nuestras necesidades. Tanto si vives solo como en familia pequeña, te proponemos cuatro electrodomésticos que te ayudarán a ahorrar en la factura de la luz mientras cocinas.

1. Plancha para la inducción

Plancha de inducción de Tefal Amazon

Con lo rápido que se calientan los fuegos de inducción, es mejor utilizarlos que emplear electrodomésticos más lentos y de mayor consumo. Optimiza los recursos que tienes. Para eso, si quieres cocinar a la plancha lo mejor es una plancha para inducción. Se calienta rápido, conserva el calor y prepara los alimentos perfectamente, conservando su sabor y sin excesos de aceite.

Esta plancha de Tefal es de aluminio fundido por lo que tiene una excelente retención del calor lo que unido a una base gruesa con una retención de calor adicional nos ayuda a ahorrar energía y obtener resultados tiernos y sabrosos en poco tiempo. Además, el revestimiento de titanio le confiere cualidades antiadherentes y es fácil de usar y de limpiar.

2. Olla de cocción lenta

Olla de cocción lenta Amazon

Con una resistencia propia, ahorra en electricidad cocinando al estilo más tradicional gracias a su pequeña resistencia (210 W). Recupera todo el sabor de los guisos y alimentos que tardan horas en estar listos y, además, hazlo ahorrando energía.

3. Freidora sin aceite

El modelo de 5,5 L de Cosori. Amazon

Una forma de evitar encender el horno para ciertas preparaciones que nos ayudará a reducir sensiblemente la factura de la luz en la cocina. En concreto, este modelo de Cosori que hemos seleccionado, tiene capacidad de 5,5 litros, lo que significa que puedes preparar un pollo para una familia de 4 personas sin encender el horno. Además, también ahorras en aceite y ganas en salud. ¡E incluso limpiarás menos! Ya que es mucho más sencillo de limpiar tras cada preparación y, al no usar aceite, menos engorroso.

Las alitas de pollo, las patatas, los aros de cebolla, cualquier tipo de verdura… las preparaciones son prácticamente ilimitadas, conservando el sabor y consiguiendo una textura crujiente.

4. La solución definitiva: robot de cocina

Cecotec Mambo 10070 Amazon

Pero si de verdad quieres ahorrar electricidad, fregar menos y preparar comida más sana más rápido, lo que necesitas es un robot de cocina. Una Thermomix o, para no invertir tanto y conseguir buenos resultados, tienes esta opción de Cecotec: el Mambo 10070, un robot de cocina con 30 funciones: trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, monta, emulsiona, mezcla, cocina, remueve, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, fermenta, SlowMambo, cocina con precisión grado a grado, cocina al baño maría, cocción lenta, velocidad cero y dispone de función turbo.

