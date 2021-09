Un técnico muestra en TikTok el repugnante hallazgo que encontró en una lavadora: "Dos ratas tienen el nido ahí"

TDHmx es un técnico que, con casi 280.000 seguidores, triunfa en TikTok intentando enseñar a los usuarios cómo reparar neveras, secadoras, lavadores y demás electrodomésticos. Sin embargo, entre los problemas eléctricos o de funcionamiento que puedan tener estos aparatos, lo cierto es que a veces encuentra cosas que podrían hacer dimitir a cualquier persona de a pie.

Este joven mexicano demuestra que está acostumbrado a ver de todo en su trabajo, pues se ha hecho viral recientemente tras abrir una lavadora y encontrar dentro algo repugnante, pero esto no le ha hecho ni siquiera mover una pestaña, sino que ha seguido con su trabajo.

El tiktoker mostró en su publicación, que ya acumula más de 4 millones de visitas, que estaba revisando una lavadora que no funcionaba. Tras revisar el voltaje y desenchufarla, abrió la parte de atrás y mostró lo que vio: un nido de ratas.

@tecnicosdelhogarmx Como saber si la tarjeta de mi lavadora está fallando ♬ sonido original - TDHmx

"No se me vayan a asustar", dijo antes de abrir. "¿Qué es eso? Ya tienen el nido ahí. Dos 'ratotas'. No sabíamos que hacer y pedí veneno", explicó "No alcancé a grabar todo, pero se nos escaparon, eran tres".

Pero, como si nada hubiera pasado, el técnico continuó con su explicación revisando otros elementos. Sin embargo, finalmente llegó a la conclusión de que fue el nido el que provocó la avería, por lo que recomendó a todos que revisaran esa parte de vez en cuando.