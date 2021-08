Encontronazo entre la 'influencer' Grace Villarreal y los dueños de un restaurante: "Nos han echado, es una vergüenza"

La influencer Grace Villarreal vivió este lunes una situación desagradable en un restaurante de la localidad tarraconense de Altafulla, tal y como contó ella misma a través de sus stories en Instagram, red social en la que reúne alrededor de 623.000 seguidores.

Tras disfrutar de una larga mañana de excursión, la youtuber acudió a un local con su marido, el catautor Jacob Henson, y sus tres hijos en común, Violetta Belle, Allegra Rose y Luca James, para que los pequeños se refrescaran. Sin embargo, a los dueños del restaurante no les pareció una buena idea.

"En este sitio han sido muy maleducados. Íbamos de paseo del Castillo hacia el hotel y nos ha parecido una entrada muy bonita. Hemos parado para que Jacob y Meli tomasen un Vermouth y prácticamente nos han echado. Una vergüenza absoluta", escribió la empresaria, de 31 años, en su perfil de la red social.

Para lanzar esta queja, Villarreal publicó una imagen del restaurante, lo que provocó que un usuario (que decía ser un trabajador del negocio) le respondiera: "Yo soy el camarero de este sitio y lo que es vergonzoso es que te vengan nueve personas y te pidan dos copas. No somos un parque público. Es un negocio".

Lejos de hacer caso omiso a la respuesta, la influencer publicó una captura de pantalla para lanzar una nueva queja: "Como dueña de un negocio también en la vida se me ocurriría echar a mis clientes porque no consuman todos".

Grace Villarreal lanza una queja a un restaurante a través de Instagram. INSTAGRAM / @GRACYVILLARREAL

"Lo que no es normal es la mala educación y no está justificada nunca", zanjó Villarreal, que optó por no continuar con la disputa para seguir publicando los distintos planes familiares que vivió con su familia en el municipio de Cataluña.

Nacida en Colombia, en 1989, Grace Villarreal, una de las influencers más populares de España, dio sus primeros pasos en YouTube y fue aumentando con el tiempo su número de seguidores. Ahora, publica la mayoría de sus contenidos en Instagram, donde habla de su familia, moda y su estilo de vida.