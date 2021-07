Boogie, el perro que se lanzó al agua sin pensárselo porque pensaba que su dueño se ahogaba

"Hoy he aprendido cuánto me ama mi perro". Con estas palabras y el vídeo del momento en cuestión, el dueño de Boogie ha hecho a su perro viral en las redes sociales, que se derriten con la decisión que el can tomó cuando pensaba que este se estaba ahogando.

Se trata de una nueva demostración del amor incondicional de los perros a sus dueños.

El video de Instagram, subido a su perfil por Anthony Spinner, un entrenador personal, mostró la lealtad de su perro Boogie hacia él.

El dueño, dentro de una piscina donde hay más gente, decide fingir que se está ahogando aprovechando que su mascota se encontraba en la zona observándole.

Anthony empieza a pedirle ayuda al can, que, en el momento que deja de ver a su dueño en la superficie, no duda ni un instante en correr y lanzarse directamente a la piscina. Cuando llega hacia él, y ve que su dueño está sano y salvo, la reacción del perro es realmente de alegría.

Un gesto precioso, heroico y muy aplaudido por los que allí se encontraban y también por los usuarios de las redes sociales. El vídeo ya tiene más de 50 mil visualizaciones en Instagram y muchos comentarios alabando la acción del can.