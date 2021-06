Venden un 'nugget' de pollo con la forma de un personaje de 'Among Us' por 41.000 euros

Si tuvieras miles de euros, ¿te gastarías tu fortuna en comprar cientos de menús del McDonald's? Pues ya puedes hacerlo a golpe de click en eBay, aunque en realidad puedes hacerlo para adquirir un único nugget.

Pero esta pieza de pollo rebozada no es una cualquiera, sino que forma parte de un menú especial del grupo coreano BTS y, además, tiene una forma peculiar, ya que parece un personaje del videojuego Among Us.

Lo cierto es que el usuario al que se le ocurrió vender este nugget en eBay no aspiraba muy alto, pues lo puso en subasta por 0,99 dólares. Lo que no se imaginaba era que ese mismo día iba a subir a 10.600 dólares y, actualmente, a falta de poco más de un día de que termine, ha alcanzado el precio de 50.700 dólares (más de 41.000 euros).

En total ha habido 155 pujas de gente interesada en adquirir este trozo de pollo por esa desorbitada cantidad a pesar de que está mucho más barata en McDonald's -aunque no con esa forma, claro-. Los usuarios interesados en este nugget de Among Us prefieren esta pieza rebozada 'única' catalogada como "usada", algo bastante inquietante, y que "no acepta devoluciones".

Pero, si estás interesado en apuntarte a la subasta, desgraciadamente no acepta compradores de España, así que tendrás que seguir buscando entre los menús de nuggets para encontrar esta obra.