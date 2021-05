Críticas a un 'influencer' que dijo a sus seguidores que Jaén era aburrida y que no fueran allí de viaje

Un influencer ha sido el centro de la polémica después de que mostrara su cruda opinión sobre la ciudad de Jaén en sus redes sociales, algo que hizo que los muchos internautas lo criticaran en masa.

Javier Salazar es el joven instagrammer que se define como "viajero del mundo" y que mostró recientemente a sus más de 50.000 seguidores cómo fue su visita a la provincia andaluza.

"A ver, gente de Jaén, me vais a matar pero... ¿Dónde está la gente? ¡Si está todo cerrado, si no hay nadie!", dijo riéndose en un story. "Tío, estoy flipando, que no hay gente".

"A pesar de que llevo media hora andando, voy a decir una cosa que no he dicho en mi vida, ¿vale? No voy a entrar a describir por qué, pero nunca vengáis a visitar Jaén, ahí lo dejo", sentenció después con gesto de agotamiento. "Es la primera vez que digo de eso de una ciudad, la primera vez que me atrevo a hacerlo con valentía".

A ver, mi gente de Jaén. Dejadle claro a este 🤡 lo que es Jaén. NO TOLERO. pic.twitter.com/tJUuqmBhSS — David Garaz (@GarazDavid) May 17, 2021

"Quizá puede ser algo que si alguien de Jaén me está viendo le puede ofender, pero es que tela. Estoy en shock, nunca había visto una cosa igual", continuó el vasco sin entrar en más detalles. "No os voy a decir exactamente por qué. Además, tengo una alergia malísima, que es la primera vez que me pasa en una ciudad. O sea, la primera vez en mi vida".

Su vídeo se viralizó en Twitter y ya acumula más de 212.000 reproducciones, las cuales se han traducido en cientos de críticas, algunas incluso cruzando los límites de la ofensa, algo totalmente injustificado.

Y que por ahí no hace calorcito ni ná a las 5 de la tarde...

Si en Valencia estábamos a 34°, no me imagino lo que apretaria por esas calles.. 🌞🌞🌞 — Bel.la (@Bella_ismisi) May 18, 2021

Menuda manera sesgada de hablar de Jaén, paseando en horas intempestivas y con clara intencionalidad. Nos ponemos a su disposición para pasear con usted y verá qué bien lo pasa en nuestra maravillosa ciudad y lo encantadora que es. A su disposición en jaenmerece@gmail.com — JaénMereceMás (@JaenMereceMas) May 17, 2021

Javier Salazar pide disculpas

Este lunes, el propio instagrammer se pronunció a través de sus stories pidiendo perdón por lo que dijo y agradeciendo a las personas que lo apoyaron, pero criticando los comentarios negativos y ataques que ha recibido.

"Ya he pedido perdón por haber ofendido, que está claro que me faltaba muchísima información sobre lo que está pasando en Jaén, que por lo que he percibido la gente está muy harta con lo que está pasando allí. Que no tenía ni idea, entono el mea culpa", se defendió, refiriéndose a las restricciones.

Sin embargo, el joven vasco no entendía por qué estaba habiendo "un discurso de odio tan brutal" que le ha dejado "anonadado". "Yo me habré equivocado en mi opinión, ¿pero en qué coño de mundo vivimos? En la cultura del ojo por ojo, diente por diente. Tú te equivocas y yo te lincho", criticó.

"Lo siento, me he equivocado, he tenido la mala suerte de visitar Jaén en muy mal día", volvió a repetir. "Además, Jaén está el número 5 o 6 de trending topic, así que todo el mensaje que yo hice es al revés. Entonces ya podéis estar contentos con ello y yo también porque me he equivocado y ha habido una repercusión positiva, que Jaén tenga más visibilidad".

Por último, quiso aclarar que en el vídeo iba sin mascarilla porque no había nadie alrededor. "Qué rabia la gente que se dedica a juzgar y a creerse perfecta", continuó.