Un profesor vende su coche por problemas económicos y sus alumnos lo compran y se lo devuelven

Marcelo Siqueira, de 87 años, es un profesor jubilado brasileño quien, apretado por su situación económica, tuvo que vender su bien más preciado: un Volkswagen Beetle de 1972, el coche conocido popularmente como 'escarabajo'.

Siqueira, que durante décadas impartió las asignaturas de Geografía e Historia en la escuela Dona Carola en Curitiba (Brasil), era muy conocido en su barrio por conducir desde hacía 49 años su querido escarabajo. Sin embargo, la situación económica agravada por la pandemia le obligó a poner a la venta el vehículo.

Cuando sus vecinos y exalumnos se enteraron de la triste decisión que había tomado, decidieron crear un grupo de Whatsapp para organizar una colecta de dinero con la que poder comprar el coche y devolvérselo. Además, llevaron a cabo una campaña para poder remodelar el vehículo y dejarlo como nuevo.

La sorpresa no se quedó ahí, y ante las cámaras del medio brasileño RPC decidieron inmortalizar el momento. Siqueira no pudo contener las lágrimas al conocer el gesto de sus antiguos estudiantes, que le recibieron entre elogios y aplausos: "Me emocionó", ha reconocido.

Claudio Martins, uno de sus exalumnos, ha relatado al canal brasileño todo lo que implicó para su vida las enseñanzas de Siqueira: "Se sentaba con la gente, daba consejos, él fue esencial en esa parte de nuestras vidas de niños para pensar hacia el futuro", ha reconocido.