Un hostelero responde a la crítica de un cliente que se queja de que las raciones eran "escasísimas y carísimas"

Cuando vamos a un restaurante tenemos claro lo que nos gusta y lo que no y, basándonos en nuestras preferencias, así escogemos la comida. Además, con las redes sociales y los portales de opiniones, los usuarios tienen total libertad para elogiar o criticar aquello que han comido.

Las discusiones entre hosteleros y clientes están, por este motivo, a la orden del día y no es para menos, pues hay quien aprovecha sus reseñas para destruir y arruinar un negocio que no se adecúa a sus preferencias, incluso cuando no tienen razón. El mayor problema, en este último caso, es que es muy complicado cambiar una opinión negativa difundida a través de internet.

Esto es, precisamente, a lo que ha tenido que enfrentarse el dueño del restaurante Parrilla de los Patios, en Gijón, que aprovechó una reseña negativa para dar una lección al supuesto cliente insatisfecho que se había quejado de la escasez de las raciones.

El cliente calificó en TripAdvisor su experiencia de "lamentable" y, además, se quejó de que el atún que había pedido estaba bueno, pero era "escasísimo y carísimo". Tampoco estaba conforme con su plato de entrecot, del que apuntó: "Entrecot debe significar una reducción, pero de cantidad. Sabor normal, pero la ración, mínima. Si pides un entrecot es entero, ¿no?". El cliente continúa con su disconformidad con las setas que, aunque le gustaron, le parecieron caras: "Pasamos de ir de parrilla a ir de gourmet, pero solo en la cantidad y en el precio. Para mi gusto, nada recomendable".

El usuario publicó su crítica y obtuvo respuesta del dueño. TRIPADVISOR

Como es lógico, unos comentarios tan negativos hicieron que el dueño del establecimiento se pronunciara al respecto: "Ante todo, gracias por venir. Es el segundo comentario que hacen de su visita y son lamentables sus palabras, cuando todo lo que escriben pone de manifiesto que no entendieron dónde comieron. Nosotros no somos ese restaurante en el que ustedes estarían contentos con la tripa llena de raciones abundantes y despropocionadas".

"En todo momento os indicamos las cantidades de cada plato, dejando claro que era poca comida para una mesa de seis personas. Por ser parrilla no tenemos que cargar con ese perfil de clientes que queréis un tipo de comida que nosotros no tenemos", asegura el hostelero. "A nosotros nos apasiona nuestro trabajo, la gastronomía, el producto... No trabajamos con producto local, lo que nos hace más difícil el tener todo perfecto. Y aun así, no lo valoráis", se lamenta.

"Comer atún rojo salvaje de almadraba de Barbate en el centro de Gijón... Tendríais que saber valorar más la gastronomía y no las cantidades. Y más en tiempos tan difíciles como estamos ahora mismo. Un saludo y antes de reservar en un restaurante, enteraos de qué personalidad tiene el sitio y podréis encontrar, no dedicarse a comparar con otras ofertas distintas".

La respuesta del hostelero, como era de esperar, se ha hecho viral y otros propietarios de restaurantes y bares han aprovechado para mostrarse de acuerdo con la reacción del dueño. Además, cada vez hay más empresarios de la hostelería que piden la regulación de los comentarios de estos supuestos clientes insatisfechos como, por ejemplo, exigir a los usuarios una fotografía del ticket del establecimiento del que van a opinar.