El increíble antes y después de un perrito rescatado de la calle

Apenas podía ver y moverse debido a la gran cantidad de pelo largo y sucio que cubría su cuerpo. Pero gracias a los cuidados de sus rescatadores, 'Frankie', un cruce de terrier, luce esplendoroso, tanto que no parece el mismo perro.

El animal encontrado abandonado en agosto del año pasado y estaba en un estado terrible antes de ser salvado por The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la principal protectora de Reino Unido.

Tal y como recoge el Mirror, los trabajadores de la entidad le cortaron el pelo al perro y lo cepillaron, al mismo tiempo que le brindaron atención médica urgente para tratar varias dolencias en un intento por devolverle la salud.

Milagrosamente, Frankie se recuperó por completo y fue puesto en adopción. No tardó mucho en ser acogido por Tracey Williamson, una mujer que dijo que lo suyo con Frankie fue "amor a primera vista".

"Mi corazón se derritió cuando vi su foto. Se parecía nuestro perro fallecido y nos enamoramos completamente de él", dijo la mujer, natural de Yorkshire, en el norte de Inglaterra.

"Presentamos una solicitud y mantuvimos los dedos cruzados, pero no teníamos muchas esperanzas, ya que sabíamos cuánto interés había habido en los perros rescatados durante el confinamiento", dijo. Finalmente, lo lograron.

"Nos rompe el corazón pensar cómo lo trataron antes y esperamos que, con el tiempo, se olvide de su pasado. Ahora está muy mimoso y le encanta que lo mimen un poco", dice su nueva dueña.

"Va al peluquero con regularidad y realmente disfruta del alboroto y la atención que recibe. Es una pequeña estrella cuando se corta el pelo", agregó. "Es un perro tan encantador, es tan cariñoso... no podríamos imaginar nuestras vidas sin él", concluyó.