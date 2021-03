Una 'tiktoker' comparte el enorme tatuaje que su hija ha decidido hacerle a su hermano pequeño

Cuando uno tiene un hermano pequeño, este se convierte en el objeto de los experimentos del mayor o de los mayores. Esto fue lo que la hija de la tiktoker Mamá Jordan hizo en cuanto se quedó a solas con el bebé, dándole al pequeño un nuevo look que dejó a los internautas asombrados.

Sin inmutarse, la hermana mayor comienza una cuenta regresiva mientras informa a la cámara: "Le estoy poniendo tatuajes al señor Halen". Entonces, Jordan enfoca al bebé, cuya hermana sostiene una toalla fría y húmeda en su cabeza.

"Halen, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando?", pregunta la madre que, como respuesta, obtiene una tierna e inocente sonrisa por parte del bebé, que no es consciente de lo que sucede a su alrededor.

Justo después, su hermana levanta la toalla mojada con orgullo, y fingiendo horror, su madre le dice: "Dios mío, es grande". Mientras tanto, el bebé se mantiene relajado, pese a que su hermana le ha dejado un dibujo enorme en su cabeza.

Ante la atenta mirada de su madre y sin perder de vista la cámara, la pequeña retira el paño para mostrar el enorme tatuaje, que presenta un hermoso ramo de flores, mientras Jordan ríe a carcajadas. De fondo también se escucha al padre de los niños, que pide a su hija que no haga más tatuajes a su hermano: "Ese ocupa como el diez por ciento de su cuerpo".

Además, el padre pregunta a la niña: "Joanna, ¿no te dijo mami que el otro era el último?", a lo que la niña, muy audaz, contesta: "Sí... para mí".

El vídeo, que se ha reproducido más de trece millones de veces, ha recibido multitud de comentarios. "Él no eligió la vida de matón, su hermana la eligió por él", escribió un usuario junto a un emoji riéndose. "Me encanta que no te enojaste con ella, ese fue un momento bastante saludable y en el futuro se reirán de eso", agregó otro internauta.