Una anciana increpa a un 'tiktoker' por aparcar en una plaza de minusválidos y él le muestra su prótesis en la pierna

Paniora Nukunuku es un tiktoker que se vio envuelto en una discusión con una anciana que le criticó por aparcar en una plaza de minusválidos. Sin embargo, la mujer se quedó con la boca abierta al ver su error, ya que él tenía una prótesis en la pierna.

El joven neozelandés, con más de 160.000 seguidores en TikTok, acudió la semana pasada a un McDonald's y estacionó su coche en una plaza para discapacitados, como de costumbre. Sin embargo, una anciana se acercó al vehículo y llamó a su ventana para increparle por haber dejado el coche allí, a pesar de que tenía la tarjeta que le acreditaba para hacerlo.

"Tengo una tarjeta de minusválido porque tengo una pierna protésica. Soy discapacitado, tiene sentido. Obviamente, no puedes ver mi discapacidad si estoy en el coche", explicó en un primer vídeo de TikTok. "Entonces, ¿por qué esta anciana pensó que era una buena idea abordarme, llamar a mi ventana y preguntarme si la tarjeta era mía o no? ¡No es asunto tuyo! ¡No eres la Policía de los minusválidos!".

"Aunque alguien no parezca mayor o 'lo suficientemente discapacitado', si tiene [la tarjeta], te callas la boca y te marchas", opinó Paniora Nukunuku bastante ofendido y enfadado.

Después, en una segunda publicación, mostró cómo se acercaba a la anciana para pedirle una explicación. "Espero que esto sea suficiente", dijo enseñando su prótesis en la pierna. "Disculpa, ¿me increpaste porque no te parecí lo suficientemente discapacitado?".

"Sí, te diré por qué. Necesito [esa plaza] desesperadamente y ha habido muchas ocasiones en las que...", se justificó la anciana y, entonces, él la interrumpió: "¡Tengo solo una pierna y viniste a preguntarme si esa tarjeta era mía!". "Sí, lo hice, tengo todo el derecho", respondió la mujer.

"No, no lo tienes. Si la tarjeta está ahí, no tienes que preocuparte por nada. ¿Me increpaste porque no parezco minusválido? ¿Porque no parezco mayor? Hay una razón por la que tengo la tarjeta, así que no asumas que alguien no es lo suficientemente discapacitado. No lo vuelvas a hacer", concluyó el tiktoker.