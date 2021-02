Una 'tiktoker' cuenta cuál fue la mayor mentira de sus padres: "Encontré una jungla de 'extrañas plantas' en el ático" 

"¿Cuál es la mentira más grande que te han dicho tus padres?", es la pregunta a la que los usuarios de TikTok se enfrentan en el nuevo reto popularizado en la plataforma. Una internauta explicó lo que le había ocurrido cuando era una niña.

"Cuando tenía doce años, vivía en una casa de un piso y medio, el dormitorio estaba arriba y había un ático a cada lado del pasillo", comienza a explicar la tiktoker que creció en Carolina del Sur. "En un lado del ático había una habitación especial y la puerta siempre estaba cerrada con llave. Mis padres me dijeron que era la habitación donde guardaban los regalos de Navidad y de cumpleaños para que no pudiéramos entrar. Ese fue su primer error", continúa la mujer.

Sin duda, cuando a un niño le dices que no puede tocar algo, intentará hacerlo con más ganas; pero si, encima, le dices que solo una puerta le separa de sus regalos de Navidad o cumpleaños... muchas ganas de esconderlo no tienes.

"Iba averiguar qué había en esa habitación porque quería saber qué iba a recibir para mi cumpleaños. Entonces, entré al ático del otro extremo del pasillo y, cuando entré, la puerta no estaba cerrada". Al entrar en la habitación secreta, la mujer descubrió que la estancia no era, ni mucho menos, el almacén de Papá Noel, si no más bien una "jungla de extrañas plantas" que estaban iluminadas por unas luces muy brillantes.

Con la ingenuidad e inocencia de una niña de su edad, la mujer quería saber qué había encontrado exactamente, pero sin decirles a sus padres que había estado allí: "Cogí una hoja y se la llevé a mi maestro de sexto grado para que me dijera qué era".

