Un joven encuentra a su 'clon' en un cuadro de hace 500 años tras analizar un mensaje que se repetía en sus sueños

Hay quienes son mas escépticos a los fenómenos paranormales y hay quienes creen en que hay ciertas coincidencias que no son tan casuísticas como se piensa. Sea como sea este tiktokerha revolucionado a sus seguidores por contar un hecho de lo más extraño.

El vídeo comienza con Robert Tolppi contando que lleva soñando la misma pesadilla durante mucho tiempo, en donde al parecer le abrasa todo el cuerpo. Explica cómo se levanta sudando y con un número que no dejaba de rondarle la cabeza, A-14Z29.

Tras hacer una exhaustiva búsqueda en Google, el joven no encontró nada con algo de sentido, por lo que contactó con una amiga suya para contarle lo sucedido.

Como restauradora de arte, ella le dijo a Robert que el número con el que ha soñado podía ser un código de un cuadro. Y, efectivamente, el número pertenecía a un retrato.

Pero no es un retrato cualquiera ya que al enseñarlo, es exactamente idéntico al tiktoker con la diferencia de que el cuadro fue pintado hace 500 años, además según ha comentado Robert el hombre del retrato murió de viruela.

Un vídeo que ha generado todo tipo de reacciones. "Esto no puede ser verdad, me ha dado muy mal rollo", o "Si es una broma dímelo ya porque me estoy asustando", son algunos de los comentarios más repetidos, pero también los hay escépticos que afirman que el joven ha podido crear el cuadro desde algún tipo de app.