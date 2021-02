Horroriza a TikTok al mostrar que guarda los DVD en la nevera: "La temperatura baja hace que se vean y oigan mejor"

Cuando se quiere ver una película, lo habitual es elegir con el mando entre todo el catálogo de la plataforma de streaming que uses; o, si se tienen en formato físico, lo lógico es ir a la estantería a seleccionar una. Pero para Steve, eso no parece ser lo común, sino que él se dirige a la cocina, abre la nevera y, a la vez que coge una bebida para disfrutar del filme, elige la película de uno de los estantes.

Así lo demostró este usuario en TikTok con un vídeo en el que enseñaba que tenía todo un cajón del frigorífico dedicado a diferentes tipos de queso. Pero los internautas no se vieron nada de raro en eso e ignoraron ese detalle, pues les llamó más la atención los DVD y Blu-Ray que había colocados justo encima.

"Mmm... ¿por qué tienes DVD en tu nevera?", preguntó la mayoría de usuarios sorprendidos. Pero otros prefirieron ironizar con este hecho con comentarios como "Dime que Frozen está en el congelador" o "¿Cuál es la fecha de caducidad de Cars 3?".

Steve acostumbra a publicar lo que él llama "chistes de padres" en TikTok, por lo que se podría pensar que este vídeo lo grabó en tono de humor y puso aposta esas películas en la nevera para provocar asombro en sus seguidores. De hecho, la excusa de enseñar un cajón dedicado al queso como si fuera algo raro parece delatarle. Pero, aun así, el tiktoker decidió darle una explicación a su vídeo.

"Como muchos de vosotros queréis saber por qué tengo DVD en mi nevera. Bueno, para empezar, me encantan las películas. Compré esta casa porque tengo una sala de cine en mi casa", explicó en otro vídeo enseñando la estancia. "En segundo lugar, leí un artículo en Weekly World News a finales de los 90 que decía que mantener los DVD a una temperatura inferior a los 40ºC hace que se reproduzcan mejor, que el sonido sea mejor y que la imagen sea mucho más nítida".

"Desde entonces, durante los últimos 27 años, he guardado todos mis DVD y mis Blu-Ray en la nevera", aseguró el hombre. "Lo mejor es que, cuando la gente me pregunta qué películas tengo, les digo que tengo las más geniales", añadió usando la expresión "the coolest", que también puede significar "las más frías".

Poco después, se desconoce si por los comentaros recibidos o por decisión propia, Steve mostró que había retirado sus películas de la nevera y volvió a hacer un chiste con ello: "¿Por qué no? Ya no son geniales/frías".