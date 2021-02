Si oyes "Me presento, soy Súper Geografía", ya puedes ponerte en guardia y prepararte para poner a prueba tus conocimientos. Este tiktoker se ha vuelto viral tras publicar varios vídeos en los que hace preguntas, sobre Geografía, obviamente, a usuarios aleatorios de internet, por lo que si te topas con él te retará.

Carlos es un estudiante de magisterio de Toledo que acude a Omegle, un videochat que te conecta con personas al azar de toda España, para charlar con gente aleatoria y hacerle diferentes preguntas. Sin embargo, los usuarios que tengan unos estudios básicos deberían saber responderlas casi todas, pues la mayoría no son tan difíciles.

Pero el nivel de dificultad es precisamente lo que ha hecho viral a Súper Geografía, pues en la mayoría de sus vídeos queda patente los pocos conocimientos y cultura general que tienen algunas personas.

"¿Cuántos continentes hay?", es una de las preguntas a la que recibió la respuesta: "Yo que sé, ¿186? ¡No, 192!". "¿Cuál es la capital de España? ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Lo dices en serio o me estás vacilando?", le pregunta atónico Súper Geografía a otra usuaria. "¡Que España no tiene capital!", responde ella. "¿¡Pero cómo no va a tener capital España!? Todos los países tienen capital", aclara él.

Desgraciadamente, las personas que aparecen en sus vídeos son reales, pero no representan a toda una generación. "Es verdad que no saber la capital de España no tiene defensa, pero 20 personas no pueden definir a toda una generación", declaró a Nius.

Pero estos lapsus, errores o desconocimiento no es lo único que protagoniza sus vídeos, pues también hace competiciones de capitales con algunas personas que le escriben diciendo que le quieren retar. De hecho, ya hay muchas personas que le reconocen cuando le ven por Omegle, por lo que ya hay usuarios que le buscan directamente por el videochat para poder batirse en un duelo geográfico con él.