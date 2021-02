Usa una mascarilla de cúrcuma y su piel adquiere un color amarillo que le hace parecer un personaje de 'Los Simpsons'

TikTok es todo un lugar en el que perderse viendo un vídeo tras otro. Además de los usuarios que intentan hacerse un hueco en la industria audiovisual a través de la plataforma, hay otras personas que usan la red social para compartir sus problemas cotidianos.

Ha sido el caso de una internauta que ha decidido compartir con sus seguidores los resultados de una mascarilla facial de cúrcuma que había elaborado de forma casera con el objetivo de calmar su acné. Sin embargo, no todo salió según lo preparado.

La internauta explicó que había encontrado la manera de hacer la mascarilla en una receta online donde se aseguraba que la fórmula ayudaba a calmar los brotes que tenía. Con todos los ingredientes preparados, la joven se puso manos a la obra, pero cuando vio su rostro resplandeciente se arrepintió de su decisión.

Lauren reveló los resultados de la mascarilla a través de su perfil de TikTok. "Durante las últimas tres semanas, he tenido muy mal la piel. Me he estado explotando granos en todo el rostro, pero principalmente en la línea de mis labios", comenta Lauren. La mascarilla "tiene beneficios para el acné, las arrugas y la irritación de la piel", añade.

"Pero la cosa es que me lo acabo de aplicar en la cara y toda mi mano se puso amarilla. Cuando me quite esto me voy a parecer a la luna de Whatsapp", explica la joven. Tras retirar la mascarilla, se dio cuenta de que el color amarillo había impregnado toda su piel y, por más que frotase, no se quitaba.

El vídeo ha acumulado más de 200.000 'me gusta' y se ha compartido en más de 6.000 ocasiones. Además, ha recibido más de 2.000 comentarios entre los que se pueden leer algunos como: "Lo supe en cuanto dijiste cúrcuma" o "Realmente estás radiante".