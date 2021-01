El viral error de una 'tiktoker': confunde un mono con una camisa y lo descubre tras cuatro años usándolo mal

Una usuaria de TikTok dio que hablar este lunes en la red social tras publicar un vídeo en el que anunciaba que había estado vistiendo durante cuatro años un mono de manera errónea, ya que lo usaba como una camisa.

En la publicación, la joven, cuyo nombre es Madison, incluyó una conversación en la que le explicaba a una amiga que había descubierto la verdadera funcionalidad de dicha prenda. "Tengo esta camisa desde hace cuatro años y he descubierto junto ahora que no es una camisa, sino un mono", le confesó.

La usuaria, que en TikTok se encuentra como @teampearce, mostró una serie de fotografías en las que lucía el mono como una simple camisa de flores, lo que llamó la atención de su amiga, que le preguntó cómo era capaz de ponérselo.

"Me lo ponía por uno de los agujeros de las piernas. Yo no sabía que tenía agujeros para las piernas", confesó la tiktoker, añadiendo que "no tiene sentido" inventarse una equivocación así.

El vídeo, que acumula cerca de 235.000 'me gusta', roza las dos millones de reproducciones y cuenta con comentarios como "no me lo puedo creer" o "fantástico".