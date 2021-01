Una mujer cambia el maleducado mensaje que le dejó su vecino a un repartidor: "Los modales importan"

Si hay algo frustrante que sucede cuando se pide un paquete es que te dejen un recibo diciendo que no estabas en casa y que has de pasar por la oficina a recogerlo. Sobre todo, cuando sí se ha estado en casa todo el día y nadie ha llamado a la puerta. Pero esto no es una justificación para perder la compostura, la educación y directamente dejarle un mensaje borde al repartidor en la puerta para cuando llegue.

Al menos, eso es lo que pensó Katie Henry, una mujer que decidió evitarle un mal trago al mensajero que acudiera a la puerta de su vecino a dejar un envío. "Los nuevos vecinos parecen agradables", escribió irónicamente en un vídeo de TikTok que ya acumula casi 30.000 visitas. "La gente maleducada te arruina el día".

"Sentí que el chico de FedEx no necesitaba este tipo de negatividad en su vida", opinó y retiró el post-it que su vecino tenía pegado en su puerta en el que ponía: "Deja el paquete en la maldita y jodida puerta, por amor de Dios".

Katie volvió con otra nota similar pero en la que le reprochaba sus palabras a su vecino. "¿Qué tal por favor? Posdata: Los modales importan", escribió en su mensaje.

Muchos usuarios aplaudieron su detalle. "No todos los héroes llevan capa", comentó uno. Sin embargo, otros dijeron que hubieran sido igual de maleducados que el vecino y hubieran hecho alguna maldad con el paquete después de que lo recibiera.