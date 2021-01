El nada premonitorio grupo de Facebook de los compañeros de universidad de Lady Gaga: "Nunca serás famosa"

Que Lady Gaga es toda una estrella mundial es indudable, tanto en el mundo de la música como en el cine, pues incluso tiene un premio Óscar, varias nominaciones más, dos Globos de Oro, un BAFTA y dos nominaciones a los Emmy, todo ello por su papel en la película Ha nacido una estrella.

Sin embargo, quien sí tenía dudas sobre su éxito eran sus compañeros de universidad, pues la cantante y actriz de 34 años parece que tenía algunos haters en su juventud.

Buena prueba de ello es el grupo de Facebook que crearon los nada simpáticos universitarios que iban con ella a clase: "Stefani Germanotta [su nombre real], nunca serás famosa".

Durante años se han ido difundiendo capturas de este grupo por lo desacertado que es el título. Y es que seguro que estos compañeros ahora se arrepienten del hate que le hicieron.

Solo recordemos que los compañeros de lady gaga crearon una página de facebook de: "Nunca serás famosa" pic.twitter.com/z3C3RHXYzE — Miguel 👽 (@MigueOrdoez4) January 20, 2021

Ya en 2010, la artista habló del poco apoyo que recibía entonces de personas como su expareja. "Tuve un novio que me dijo que nunca tendría éxito, que nunca sería nominada a un Grammy y seguro que fracasaría", aseguró a Cosmopolitan. "Le dije que algún día, cuando no estuviéramos juntos, no podría pedir una taza de café en una maldita cafetería sin oírme en la radio o verme en la tele".

Tras su actuación en la investidura de Joe Biden ha vuelto a salir a la luz este grupo que en su portada tiene una foto de ella de joven con una cruz negra. Al ser una sitio privado, no tuvo mucha repercusión su contenido, que no era más que un grupo de estudiantes bastante aburridos, pero se han creado otros con el mismo títulos que en realidad son páginas de apoyo a Lady Gaga.